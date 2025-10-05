Văn phòng công chứng ký xong hợp đồng chuyển nhượng nhà thì phát hiện là giấy tờ giả 05/10/2025 15:02

(PLO)- Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can để điều tra về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến hành vi sử dụng giấy tờ giả để mua bán nhà cho người khác, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng xảy ra tại TP Vũng Tàu (cũ).

Tin tưởng vì công chứng được nhưng vẫn bị lừa

Theo thông tin ban đầu từ vợ chồng ông L.V.A (phường Rạch Dừa, bị hại vụ án_, vợ chồng ông quen biết vợ chồng N.T.T (36 tuổi, ngụ phường 7, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, nay là phường Tam Thắng, TP.HCM).

Cuối năm 2024, khi biết ông A có ý định mua nhà để ở thì vợ chồng T chào bán một căn nhà liên kế tại khu nhà ở cao cấp thuộc phường 12 cũ (nay là phường Phước Thắng). Vợ chồng T có dẫn vợ chồng ông A lên dự án để mở cửa vào xem nhà.

Hai bên thống nhất giá bán nhà là 5,3 tỉ đồng, ông A chuyển trước 200 triệu đồng. Ngày 21-1-2025, vợ chồng T đi cùng vợ chồng ông A đến một Văn phòng công chứng tại khu trung tâm đô thị Chí Linh (phường 10, TP Vũng Tàu cũ) để ký hợp đồng chuyển nhượng.

Vợ chồng T đưa ra giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của căn nhà trên đứng tên vợ chồng T, được Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 24-12-2024.

Sau khi công chứng giao dịch mua bán nhà xong, bị hại chuyển 5 tỉ đồng cho bên bán thì mới phát hiện ra giấy tờ giả khi văn phòng công chứng tố cáo (Ảnh chụp lại)

Qua kiểm tra hồ sơ, giấy tờ nhà, văn phòng công chứng đã công chứng hợp đồng giao dịch mua bán theo quy định. Sau đó, ông A chuyển thêm 5 tỉ đồng, đồng thời ký giấy ủy quyền để vợ chồng T đi làm thủ tục sang căn nhà cho vợ chồng ông. Bản chính giấy tờ nhà ông A giữ.

Hai ngày sau, tức 23-1-2025, vợ chồng ông A biết thông tin giấy chứng nhận căn nhà nói trên là giả. Sự việc xuất phát từ đơn trình báo của Trưởng văn phòng công chứng đã chứng thực hợp đồng mua bán nhà. Khi việc bị lộ, bà T có làm đơn xác nhận và cam kết hoàn trả toàn bộ tiền trong vòng 20 ngày, đồng thời giao cho vợ chồng ông A giữ 4 hợp đồng mua bán 4 căn hộ ở các dự án khác để làm tin.

Tuy nhiên, từ đó đến nay bà T mới trả lại cho ông A 750 triệu đồng. Vợ chồng ông A. gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an đề nghị xử lý theo quy định pháp luật...

Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm của Trưởng văn phòng công chứng, đầu tháng 2-2025, Cơ quan CSĐT công an TP Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với N.T.T về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (cho tại ngoại do bị can nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi).

Sau đó, CSĐT công an TP Vũng Tàu đã sơ kết điều tra, vụ án đã được chuyển đến Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thụ lý giải quyết theo thẩm quyền vào ngày 5-3.

Giấy chứng nhận giả đứng tên vợ chồng T. ký bán cho vợ chồng ông A.

Sau sáp nhập tỉnh (1-7-2025), vụ án hiện do Cơ quan CSĐT công an TP.HCM điều tra, giải quyết theo thẩm quyền. Tháng 9-2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có thông báo trả lời cho ông A.

Theo đó, ngày 12-5-2025, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với N.T.T về tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Cũng theo CQĐT, hiện vụ án đang được tiến hành điều tra làm rõ. Đối với chồng của T và trưởng văn phòng công chứng, Cơ quan CSĐT vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nếu có đủ căn cứ sẽ đề nghị xử lý theo quy định...