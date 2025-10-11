Vắng nhiều ngôi sao, thầy Đức làm mới đội tuyển Anh theo cách đặc biệt 11/10/2025 14:02

(PLO)- HLV Thomas Tuchel đang từng bước định hình triều đại mới của đội tuyển Anh, một tập thể được kỳ vọng chinh phục World Cup 2026 với hình ảnh khác biệt: trẻ trung, bản lĩnh và giàu cá tính.

Trong giai đoạn đầu của nhiệm kỳ, chiến lược gia người Đức khẳng định ông không đóng cửa với bất kỳ ai, đồng thời nhấn mạnh rằng “những cầu thủ có phẩm chất đặc biệt và tinh thần mạnh mẽ sẽ luôn có cơ hội góp mặt trong đội hình”.

HLV Tuchel tiếp tục duy trì sự nhất quán khi giữ nguyên phần lớn đội hình từng giúp Anh giành chiến thắng trước Andorra và Serbia ở vòng loại bảng K tháng trước, cho hai trận đấu quan trọng lần này: trận giao hữu với xứ Wales và trận vòng loại World Cup gặp Latvia. Những ngôi sao lớn như Jude Bellingham và Phil Foden bị loại khỏi danh sách, trong khi các trụ cột như Harry Kane, Reece James và Noni Madueke vắng mặt vì chấn thương.

Dù vậy, đội hình của HLV Tuchel vẫn vận hành trơn tru. Trong trận giao hữu tại Wembley, “Tam Sư” nhẹ nhàng vượt qua xứ Wales với tỷ số 2-0, nối dài chuỗi tám trận thắng liên tiếp, con số cho thấy tư duy huấn luyện hiện đại, kỷ luật và sự gắn kết đang được ông thầy người Đức truyền tải hiệu quả. HLV Tuchel nở nụ cười hài lòng: “Hiện tại, mọi thứ chỉ xoay quanh các cầu thủ đang ở trong trại huấn luyện. Cuộc cạnh tranh đã bắt đầu, và họ hoàn toàn xứng đáng. Tôi tin tưởng những người đã chiến đấu trước đó, ở Andorra và Serbia, và họ tiếp tục thể hiện được tinh thần đúng như kỳ vọng”.

HLV Tuchel không quá dựa dẫm vào ngôi sao trong đội hình Anh. Ảnh: EPA.

Với thầy Đức, mỗi đợt tập trung của đội tuyển Anh không chỉ là để duy trì phong độ, mà còn là “bài kiểm tra tâm lý”. Ông thẳng thắn chia sẻ: “Cánh cửa của đội tuyển Anh luôn rộng mở. Bất kỳ ai thể hiện được phẩm chất đặc biệt, thể hiện cá tính mạnh mẽ, đều có cơ hội. Trong trận đấu với xứ Wales, chúng tôi buộc phải thực hiện bốn sự thay đổi, nhưng điều đáng mừng là mọi thứ vẫn trơn tru.

Tất cả những người ra sân đều thi đấu với cùng tinh thần và năng lượng tích cực. Điều đó cho thấy tập thể này đang đi đúng hướng. Trại huấn luyện tiếp theo là một đợt đề cử khác, và tôi luôn sẵn sàng chào đón những người xuất sắc nhất cho đội tuyển Anh”.

Quan điểm của HLV Tuchel thể hiện tầm nhìn chiến lược và phản ánh phong cách quản lý con người đặc trưng của ông: lạnh lùng nhưng công bằng. Với một đội tuyển Anh đang trong quá trình chuyển giao thế hệ, sự linh hoạt của Tuchel có thể là yếu tố then chốt giúp ông thành công. Không còn quá phụ thuộc vào những ngôi sao cố định, “Tam Sư” dưới thời cựu chiến lược gia của Chelsea trở nên khó đoán và đa dạng hơn về chiến thuật.

Cách sắp xếp nhân sự của thầy Đức giúp lối chơi Anh trở nên khó lường hơn. Ảnh: EPA.

Trong nội bộ đội tuyển Anh, tinh thần cạnh tranh lành mạnh được duy trì ở mức cao. Declan Rice, tiền vệ trụ cột của Arsenal, chia sẻ rằng anh và các đồng đội vẫn háo hức chờ ngày đón sự trở lại của các trụ cột đang chấn thương. “Chúng tôi là một tập thể đặc biệt”, Rice nói, “Jude (Bellingham), Phil (Foden) hay Cole (Palmer) đều là những người tạo ra khác biệt. Việc họ vắng mặt là điều đáng tiếc, nhưng đồng thời cũng mở cơ hội cho những gương mặt mới chứng minh năng lực. Khi họ trở lại, chúng tôi sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa”.

Rice cũng ca ngợi cách Tuchel duy trì sự gắn kết trong đội: “Điều quan trọng nhất mà HLV mang lại là tinh thần tập thể. Dù ai ra sân, ai ngồi dự bị, chúng tôi đều cảm nhận được sự đoàn kết trong đội tuyển ANh. Trước cuộc chơi lớn World Cup, việc duy trì bầu không khí tích cực là cực kỳ quan trọng”.

Giới chuyên môn Anh đánh giá cao cách Tuchel kết hợp giữa kỷ luật chiến thuật kiểu Đức và sự phóng khoáng của bóng đá Anh. Ông yêu cầu các học trò kiểm soát bóng thông minh, luân chuyển vị trí linh hoạt, đồng thời khuyến khích họ thể hiện cá tính. Dưới bàn tay của Tuchel, những cầu thủ như Eberechi Eze, Jarrod Bowen hay James Maddison đã bắt đầu tìm lại cảm hứng chơi bóng.

Declan Rice cảm nhận rõ những sự đổi mới tích cực ở tuyển Anh. Ảnh: EPA.

Với việc World Cup chỉ còn chưa đầy hai năm nữa, HLV Tuchel hiểu rằng mình không thể xây dựng lại đội tuyển Anh trong một sớm một chiều. Nhưng ông cũng tin rằng mỗi trại huấn luyện, mỗi trận đấu là một bước tiến trong quá trình định hình bản sắc. “Giờ đã là tháng 10 rồi”, ông nói, “và chúng ta phải từng bước một. Không vội vàng, nhưng không ngừng tiến lên”.

Sự kiên định và tầm nhìn của Tuchel đang dần tạo nên một tuyển Anh khác, mạnh mẽ hơn, trưởng thành và bản lĩnh hơn. Và khi những cái tên như Bellingham, Foden hay Kane trở lại, người hâm mộ có lý do để tin rằng “Tam Sư” đang thực sự hướng đến một kỷ nguyên mới.