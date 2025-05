Việt Nam- Angola hợp tác về an ninh và thực thi pháp luật 20/05/2025 18:34

(PLO)- Việt Nam và Angola thúc đẩy, củng cố hợp tác an ninh, thực thi pháp luật và tăng cường tham vấn, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế.

Chiều 20-5, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Angola tại Việt Nam Fernando Miguel.

Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Angola tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Đại sứ Fernando Miguel đã cùng điểm lại các hoạt động hợp tác giữa hai bên thời gian qua.

Hai bên cùng ghi nhận hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi pháp luật của Angola đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực như phối hợp xác minh thông tin tội phạm có liên quan đến công dân, truy bắt các đối tượng truy nã quốc tế qua kênh hợp tác song phương hoặc trong khuôn khổ Interpol khi có yêu cầu.

Từ những kết quả đạt được, Bộ trưởng Bộ Công an và Đại sứ Fernando Miguel đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an với cơ quan thực thi pháp luật của Angola nói riêng trong thời gian tới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Theo đó, hai bên nhất trí tăng cường tham vấn, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế mà hai bên tham gia, nhất là các diễn đàn về các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, an ninh mạng và phòng, chống khủng bố quốc tế.

Hai bên nghiên cứu đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác song phương nhằm tạo cơ sở pháp lý cho hợp tác trong lĩnh vực thực thi pháp luật giữa hai nước.

Đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp giữa các cơ quan thực thi pháp luật Angola với Bộ Công an Việt Nam để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm phòng chống các loại tội phạm; phối hợp điều tra, truy bắt số đối tượng truy nã liên quan đến công dân hai nước lẩn trốn tại Việt Nam và Angola; phối hợp chặt chẽ đảm bảo an ninh, an toàn trụ sở cơ quan đại diện, các đoàn cấp cao và công dân nước này sinh sống, làm việc ở nước kia…