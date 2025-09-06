Vợ phát hiện chồng bị chết cháy trên đường 06/09/2025 21:26

(PLO)- Đi cúng rằm về đến đầu ngõ, vợ bàng hoàng phát hiện chồng tử vong trong trạng thái bị chết cháy.

Ngày 6-9, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân dẫn đến anh NLB (44 tuổi, trú thôn Hương Giang, xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh) tử vong.

Khu vực phát hiện sự việc đau lòng.

Gần trưa hôm nay, chị TTG (39 tuổi, vợ anh B) đi từ nhà thờ họ về nhà thì phát hiện chồng tử vong trong trạng thái bị chết cháy trên đường, đầu ngõ của gia đình.

Chị G khóc thương chồng và kêu xóm làng cứu, nhưng anh B đã tử vong. Nhận được tin báo Công an xã Thượng Đức có mặt tại hiện trường và có phát hiện một bức thư nghi của anh B để lại.

Được biết, người thân không yêu cầu cơ quan công an khám nghiệm tử thi.