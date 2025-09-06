An ninh trật tự

Vợ phát hiện chồng bị chết cháy trên đường

(PLO)- Đi cúng rằm về đến đầu ngõ, vợ  bàng hoàng phát hiện chồng tử vong trong trạng thái bị chết cháy.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-9, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân dẫn đến anh NLB (44 tuổi, trú thôn Hương Giang, xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh) tử vong.

bi-chet-chay.jpg
Khu vực phát hiện sự việc đau lòng.

Gần trưa hôm nay, chị TTG (39 tuổi, vợ anh B) đi từ nhà thờ họ về nhà thì phát hiện chồng tử vong trong trạng thái bị chết cháy trên đường, đầu ngõ của gia đình.

Chị G khóc thương chồng và kêu xóm làng cứu, nhưng anh B đã tử vong. Nhận được tin báo Công an xã Thượng Đức có mặt tại hiện trường và có phát hiện một bức thư nghi của anh B để lại.

Được biết, người thân không yêu cầu cơ quan công an khám nghiệm tử thi.

Đ.HUỆ
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#bị chết cháy #vợ phát hiện chồng tử vong #nghi do tự thiêu #để lại bức thư tuyệt mệnh #xã Thượng Đức #tỉnh Hà Tĩnh

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm