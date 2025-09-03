Tây Ninh: Truy tìm tung tích nạn nhân tử vong chưa rõ lai lịch 03/09/2025 16:30

(PLO)- Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định truy tìm tung tích, lai lịch một nạn nhân tử vong chưa rõ nhân thân tại xã Mỹ Hạnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh vừa ban hành quyết định truy tìm tung tích, lai lịch một nạn nhân tử vong chưa rõ nhân thân.

Theo hồ sơ điều tra, ngày 26-7, tại ấp 4, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh, phát hiện một thi thể nam giới liên quan vụ việc được xác định có dấu hiệu “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Tuy nhiên, đến nay, danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định.

Quyết định truy tìm tung tích, lai lịch nạn nhân.

Đặc điểm nhận dạng của nạn nhân: Tên Lê Hồng Nguyên (41 tuổi), cao 1m55, da nâu, tóc đen ngắn, dáng người trung bình, mũi cao thẳng, dái tai chúc, mắt đen hai mí. Ngoài ra còn có đặc điểm riêng biệt khác phục vụ nhận diện.

Cơ quan CSĐT giao Phòng Cảnh sát hình sự (PC01) chủ trì thực hiện các biện pháp truy tìm. Đồng thời, đề nghị sự phối hợp từ Công an các đơn vị, địa phương, các cơ quan báo chí và đài truyền hình trong, ngoài tỉnh để thông tin rộng rãi.

Công an tỉnh Tây Ninh kêu gọi: Ai biết thông tin liên quan đến nhân thân nạn nhân, đề nghị báo ngay cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, địa chỉ 493 Châu Thị Kim, phường Tân An, TP.Tây Ninh. Điện thoại 0877.577.772 (ĐTV thụ lý) hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Vụ việc đang tiếp tục được xác minh, làm rõ.