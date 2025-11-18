Vụ án gây rối trật tự công cộng thiệt là không đáng nếu các bên hành xử đúng mực 18/11/2025 18:58

(PLO)- Từ chuyện mâu thuẫn trong việc góp vốn làm ăn, một bên dẫn người đến nhà bên kia đòi lại tiền, hai bên xảy ra xô xát, cuối cùng cả hai bên đều bị xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng.

Hôm nay (18-11), TAND Khu vực 5, TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Đào Phi Dũng, Trần Tâm Hoàng Bảo, Âu Đỗ Tâm, Võ Hồng Trúc và Lê Trung Dũng (nghề nghiệp: giảng viên), L.T.K (sinh năm 2007, con bị cáo Trung Dũng) bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: YC

Đến nhà đòi tiền rồi xảy ra xô xát

Theo cáo trạng, hai bị cáo Phi Dũng và Trung Dũng là bạn học từ cấp 2. Từ năm 2019, hai người cùng góp vốn đầu tư. Sau đó, việc đầu tư không như mong muốn nên ông Phi Dũng nhiều lần yêu cầu bạn trả tiền nhưng bất thành.

Khoảng 18h50 phút ngày 23-1-2025, ông Phi Dũng rủ Bảo, Tâm và Trúc đi đòi nợ cùng. Khi gặp nhau, hai bên xảy ra cự cãi, ông Trung Dũng dùng điện thoại quay mặt nhóm Bảo nên Bảo dùng cùi chỏ tay huých 1 cái vào vùng đầu của ông Trung Dũng, tiếp đó Bảo, Tâm, Trúc dùng tay chân, ghế nhựa, bàn nhựa đánh ông Trung Dũng cùng vợ và con bị cáo này.

Về phía mình, ông Trung Dũng dùng tay không và 1 mâm inox để đánh nhau với nhóm Bảo dẫn đến gây mất an ninh trật tự tại khu vực đông người.

Sau khi nhóm của Bảo rút ra ngoài đường thì hai cha con ông Trung Dũng tiếp tục đi theo để chửi bới. Quá trình đánh nhau và giằng co giữa 2 bên diễn ra cả trong nhà và phía trước vỉa hè trên đường.

Ngoài ra, cáo trạng xác định ông Trung Dũng còn có hành vì dùng 1 xe gắn máy của người dân để chặn đầu xe taxi chở nhóm Bảo, là nguyên nhân trực tiếp gây ùn tắc giao thông do người đi đường hiếu kỳ dừng lại xem, dẫn đến gây đình trệ hoạt động tại khu vực công cộng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Trong khi đó, K cũng có xô xát với Tâm, Trúc và Bảo. Sau khi nhóm của Bảo rút ra ngoài đường thì cha con K tiếp tục đi theo để chửi bới.

Từ đó, VKSND Khu vực 5 cho rằng hành vi của các bị cáo Phi Dũng, Bảo, Trúc, Tâm và Trung Dũng đã phạm vào tội gây rối trật tự công cộng theo điểm b, khoản 2, Điều 318 của BLHS năm 2015.

Còn hành vi của K đã phạm vào tội gây rối trật tự công cộng theo khoản 1, Điều 318 của BLHS 2015.

VKS xác định cái mâm là hung khí

Tại phần thủ tục, bị cáo Trung Dũng muốn thay đổi kiểm sát viên vì cho rằng người này không vô tư khách quan.

Theo bị cáo này, kết luận điều tra ngày 21-4-2025, CQĐT chỉ đề nghị truy tố mình theo khoản 1 Điều 318 BLHS nhưng VKS lại ra cáo trạng truy tố điều khoản nặng hơn là theo điểm d khoản 2 Điều 318 với tình tiết dùng vũ khí, hung khí. Cạnh đó, nhiều bản khai KSV đã làm sẵn nên bị cáo không đồng ý...

Ngoài ra, luật sư của bị cáo Trung Dũng thì đề nghị cho vợ và chị gái thân chủ tham gia vào vụ án với tư cách nhân chứng vì đây là những người trực tiếp bị nhóm Phi Dũng đánh và chứng kiến sự việc.

Tại tòa, Kiểm sát viên cho biết về yêu cầu thay đổi ông, VKS Khu vực 5 đã có văn bản trả lời bác đơn, về việc luật sư khiếu nại CQĐT đã có văn bản bác toàn bộ khiếu nại...

Sau khi hội ý, HĐXX đồng ý với đề nghị đưa nhân chứng vào vụ án, không đồng ý đề nghị thay đổi kiểm sát viên.

Sau khi VKS công bố cáo trạng, bị cáo Trung Dũng không đồng ý với nội dung cáo trạng. Bị cáo này cho rằng ông ở nhà và bị nhóm Phi Dũng xông vào nhà đánh, ông tự vệ và không dùng hung khí. Nhóm Phi Dũng còn đánh vợ, con của ông nên ông phải bảo vệ vợ con.

Khi nhóm Phi Dũng ném các vật dụng như bàn, ghế, bình nước thì Trung Dũng dùng cái mâm để đỡ, điều này thể hiện rõ trong kết luận điều tra là bị cáo dùng mâm để đỡ…chứ không phải dùng mâm để đánh như cáo trạng quy kết.

Vị chủ tọa hỏi bị cáo Trung Dũng về việc camera có ghi lại cảnh bị cáo Trung Dũng có dùng mâm quơ nhưng không trúng ai. Trung Dũng khai khi bị Trúc ném ghế bị cáo lấy mâm đỡ, đứng trước cảnh bị đánh và vợ con cũng bị đánh nên đây là hành vi tự vệ. Nếu muốn đánh bị cáo đã cầm mâm ra ngoài đánh nhưng ngay sau đó bị cáo đã bỏ mâm xuống.

Khai tại tòa, nhóm Phi Dũng thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết rất hối hận.

Còn vợ bị cáo Trung Dũng khai rằng bà bị đánh thương tích ở mặt, gãy xương sườn... nhưng mong muốn được ra ngoài (do lúc đó bà cũng bị tạm giữ) và sợ bị trả thù nên bà cùng chồng mới viết đơn không yêu cầu xử lý về tội cố ý gây thương tích.

Còn chị gái Trung Dũng cho rằng, quá trình xảy ra xô xát bà can ngăn và bị đánh thương tích và bà đã có văn bản đề nghị xử lý, không rút yêu cầu nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý.

Luận tội, VKS vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị xử phạt bị cáo Trung Dũng từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù; Phi Dũng, Bảo và Tâm cùng mức án 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù tháng nhưng cho hưởng án treo; Trúc từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù; K 6 tháng đến 1 năm cải tạo không giam giữ.

Tranh luận, luật sư bào chữa cho Trung Dũng cho rằng cần trả hồ sơ điều tra bổ sung để thu thập chứng cứ là camera, lấy lời khai của các nhân chứng, giám định thương tích. Luật sư cho rằng cần làm rõ việc cái mâm có phải là hung khí, trong khi thân chủ mình cũng chỉ dùng mâm đỡ chứ không phải để đánh và đây là hành vi tự vệ…

Tranh luận lại, VKS cho rằng VKS xác định cái mâm là hung khí là căn cứ theo Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐTP. Về việc vì sao cáo trạng truy tố theo khoản 2 Điều 318 BLHS thì đây là quan điểm của VKS, VKS đã căn cứ vào lời khai và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định: Căn cứ vào lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, tại cơ quan điều tra và các chứng cứ khác, cáo trạng quy kết các bị cáo phạm tội gây rối trật tự công cộng là đúng người đúng tội.

Các bị cáo chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt đã dùng hung khí đánh nhau, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương, gây hoang mang trong dư luận…

Tuy nhiên, ngoài Trúc có nhân thân xấu còn các bị cáo khác đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự; bị cáo Trung Dũng và Kiên có thêm tình tiết nhà có công với cách mạng…

Từ đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phi Dũng, Bảo, Tâm, Trung Dũng cùng mức án 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Trúc 2 năm tù và xử phạt K 5 triệu đồng.