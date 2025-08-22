Vụ cháy chợ Thanh Tùng: Người vợ cảnh báo việc chồng mình sẽ đốt nhà lồng chợ 22/08/2025 19:10

(PLO)- Nguyên nhân vụ cháy chợ Thanh Tùng ở tỉnh Cà Mau ban đầu được xác định là do ông lái đò phóng hỏa bằng gas.

Chiều 22-8, phóng viên PLO đã đến hiện trường vụ cháy chợ Thanh Tùng ở tỉnh Cà Mau để tìm hiểu nguyên dân dẫn đến vụ cháy từ chính quyền địa phương và người dân.

Chị Nguyễn Thị Ái là nạn nhân bị cháy rụi 11 ki ốt trong vụ cháy chợ Thanh Tùng hôm nay. Ảnh: TRẦN VŨ

Ông Mai Việt Triều, Chủ tịch xã Thanh Tùng, cho biết nguyên nhân cháy vẫn chưa được kết luận chính thức. Tuy nhiên, bước đầu xác định do ông Nguyễn Văn Phúc, hơn 60 tuổi đã phóng hỏa đốt nhà mình gây ra vụ cháy chợ Thanh Tùng.

"Ông Phúc và vợ đánh nhau, có sử dụng bằng dao. Khi người vợ bị thương, tiểu thương ở chợ đưa đi cấp cứu thì liền đó, ông đóng cửa nhà và phóng hỏa. Tuy nhiên, sau đó ông mở cửa chạy ra ngoài và bị bỏng nặng" - ông Triều nói và cho hay lực lượng giữ gìn an ninh đã đưa ông Phúc đi cấp cứu.

Hiện ông đang được trị thương dưới sự quản thúc chặt chẽ của Công an.

Một góc hiện trường vụ cháy chợ Thanh Tùng. Ảnh: TRẦN VŨ

Chị Nguyễn Thị Ái, tiểu thương bị cháy rụi 11 ki-ốt vừa khóc vừa kể: "Hai vợ chồng ông Phúc cự cãi rồi đánh nhau. Tôi ở đối diện nhà ổng, khi nghe vợ ông Phúc la làng chạy ra với nhiều vết thương trên người thì cháu tôi đã can ngăn và đưa bà đi bệnh viện. Cháu tôi kể lúc đưa bà ấy ra khỏi chợ thì bà bảo "coi chừng ổng đốt nhà lồng". Chồng tôi nghe vậy sợ quá chạy về định ngăn thì nhà ông Phúc đã bốc cháy dữ dội. Có lẽ ông ấy cũng định chết cháy luôn trong nhà nhưng ông lại mở cửa chạy ra, bị bỏng nặng".

Nhiều tiểu thương ở chợ Thanh Tùng cho biết ông Phúc đã ngoài 60 tuổi, chạy đò dọc kiếm sống. Vợ chồng ông thỉnh thoảng bất hòa, cự cãi nhau.

Như PLO đã thông tin, khoảng 11 giờ 45 cùng ngày, lửa bùng phát từ căn hộ của ông Nguyễn Văn Phúc trong khu chợ nhà lồng thuộc ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng.

Ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang các ki-ốt liền kề, tạo thành đám cháy lớn.

Đám cháy chợ Thanh Tùng trưa nay. Ảnh: CTV

Lực lượng PCCC Công an tỉnh Cà Mau cùng chính quyền địa phương đã huy động phương tiện, dập lửa trong gần 2 giờ mới khống chế được.

Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng 56 ki-ốt của 25 hộ dân đã bị thiêu rụi, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

"Chúng tôi đã bố trí chỗ ở tạm thời cho những hộ không còn nhà ở khác. UBND tỉnh, Công an tỉnh đã có hỗ trợ bước đầu cho những hộ thiệt hại không còn chỗ ở. Công tác thống kê thiệt hại đang được thực hiện" - Chủ tịch xã Thanh Tùng nói.

Chị Nguyễn Thị Ái kể việc người vợ nói chồng mình sắp đốt nhà lồng. Clip: TRẦN VŨ

Cũng trong chiều 22-8, Công an đã phong tỏa hiện trường vụ cháy chợ Thanh Tùng và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ liên quan.