Vụ cháy công ty tại phường Tân Hiệp, một người bị bỏng tử vong 14/10/2025 10:39

(PLO)- Vụ cháy công ty chuyên sản xuất viên nén khiến một người bị bỏng nặng và tử vong sau thời gian cấp cứu.

Liên quan đến vụ cháy xảy ra tại một công ty chuyên sản xuất viên nén tại phường Tân Hiệp, TP.HCM, hiện tại các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang phối hợp với VKSND khu vực 17 TP.HCM khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Vụ cháy công ty đã thiêu rụi nhiều tài sản, hàng hóa. Ảnh: KD

Trước đó, vụ cháy xảy ra vào rạng sáng ngày 11-10, thời điểm đó, công nhân của công ty nghe tiếng nổ lớn tại khu vực nhà xưởng của công ty.

Khu vực xảy ra vụ cháy chứa nhiều nguyên liệu dễ cháy như mùn cưa, dăm bào, các sản phẩm từ gỗ nên ngọn lửa lan nhanh, bùng phát mạnh.

Sau đó, lực lượng chữa cháy đã nhanh chóng đến hiện trường nỗ lực khống chế ngọn lửa. Đến trưa cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, nhưng nhiều tài sản của công ty bị lửa thiêu rụi.

Lực lượng chức khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ảnh: KD

Thời điểm lực lượng chức năng đang chữa cháy thì phát hiện ông Nguyễn Thế H (39 tuổi) đang mắc kẹt bên trong vụ cháy nên đã giải cứu và đưa đến bệnh viện đa khoa Bình Dương cấp cứu.

Do bị bỏng nặng nên ông H đã được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục cấp cứu, nhưng sau đó đã tử vong.

Bước đầu xác định khoảng hơn 3.000 mét vuông nhà xưởng bị thiêu rụi. Thiệt hại ban đầu về tài sản vẫn đang được thống kê,

VKS khu vực 17, TP.HCM đã cử Kiểm sát viên phối hợp cùng Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân vụ cháy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tiến hành khoanh vùng, phong tỏa khu vực cháy, thu giữ một số vật chứng, đồng thời làm việc với các nhân chứng, người có liên quan để phục vụ công tác điều tra.