Vừa có động đất ở Cao Bằng 07/10/2025 18:16

(PLO)- Một trận động đất có độ lớn 3.4 độ richter vừa xảy ra tại xã Cần Yên, tỉnh Cao Bằng lúc 16h42 hôm nay, 7-10.

Theo thông tin từ Viện Vật lý địa cầu, một trận động đất vừa được ghi nhận tại tỉnh Cao Bằng lúc 16h42 hôm nay, 7-10.

Động đất ở Cao Bằng có độ lớn 3.4 độ richter. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu

Trận động đất có độ lớn 3.4 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 22.936 độ vĩ Bắc, 105.938 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 16.5 km. Vị trí này được xác định tại xã Cần Yên, tỉnh Cao Bằng. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Cũng tại Cao Bằng, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa ký ban hành Công văn số 3137/UBND-KT chỉ đạo khẩn cấp ứng phó mưa lũ, ngập lụt đặc biệt nguy hiểm trên địa bàn tỉnh này.

Công văn nêu rõ tình hình mưa lũ đặc biệt nguy hiểm, diễn biến rất nghiêm trọng và phức tạp. Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng yêu cầu toàn hệ thống chính trị, các lực lượng vũ trang và Nhân dân toàn tỉnh tuyệt đối không chủ quan, khẩn trương, quyết liệt triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.