Vùng sạt lở Trà Tân sẻ chia cùng rốn lũ Hòa Thịnh 29/11/2025 18:47

(PLO)- Dù vừa gánh chịu thiệt hại nặng sau mưa lũ, chính quyền và người dân xã Trà Tân (TP Đà Nẵng) vẫn chung tay chuẩn bị chuyến xe nghĩa tình gửi đến bà con vùng rốn lũ Hòa Thịnh (Đắk Lắk).

Những ngày cuối tháng 11, trong khi nhiều vùng miền Trung còn đang chật vật khắc phục những đợt lũ chồng lũ, tại xã Trà Tân (TP Đà Nẵng), chính quyền và người dân đang chuẩn bị cho một chuyến đi đặc biệt.

Từ sáng sớm, lực lượng thanh niên, dân quân và cán bộ xã Trà Tân đã tập kết, phân loại hàng hóa để chuyển lên xe xuất phát đi vào vùng rốn lũ - xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk). Đây là nơi bà con đang oằn mình trước hậu quả của trận mưa lũ vừa qua.

Người dân xã Trà Tân (TP Đà Nẵng) mang hàng đến điểm tập kết gửi vào vùng rốn lũ Hòa Thịnh (Đăk Lăk).

UBND xã Trà Tân đã cử đoàn công tác gồm các lãnh đạo xã trực tiếp đến thăm, trao hỗ trợ và động viên người dân tại xã Hòa Thịnh. Đoàn mang theo số quà trị giá 100 triệu đồng, bao gồm tiền mặt, hàng hóa thiết yếu và nhu yếu phẩm nhằm giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo xã Trà Tân trực tiếp đến thăm, trao hỗ trợ và động viên người dân tại xã Hòa Thịnh. Ảnh: TL

Tại điểm tập kết, bà con xã Trà Tân tất bật phân loại hàng, tiếng gọi nhau rộn rã. Quần áo, chăn màn được xếp gọn gàng; từng thùng mì tôm, gạo, sữa, cá khô, nước uống và nhiều nhu yếu phẩm khác liên tục được chuyền tay đưa lên xe, để kịp thời chuyển vào xã Hòa Thịnh.

Điều đặc biệt, trong đợt mưa vừa qua, xã Trà Tân cũng là địa bàn chịu nhiều thiệt hại. Dù vậy, chính quyền và người dân nơi đây vẫn đồng lòng “lá rách đùm lá nát”, chung tay sẻ chia trong lúc khó khăn.

Theo thống kê của UBND xã Trà Tân, cơn bão số 12 (FENGSHEN), bão số 13 (KALMAEGI) cùng mưa lớn kéo dài từ ngày 26-10 đến 20-11 đã gây thiệt hại nghiêm trọng, ước tính gần 35 tỉ đồng.

Hàng chục nhà dân bị vùi lấp, trôi hoàn toàn; cơ sở hạ tầng giao thông bị chia cắt nặng nề, đặt ra yêu cầu cấp bách về tái thiết và ổn định đời sống nhân dân.

Riêng tuyến Quốc lộ 40B qua xã ghi nhận tổng cộng 30 điểm sạt lở lớn nhỏ. Tuyến Quốc lộ 24C cũng xuất hiện 7 điểm sạt lở, cầu Ca Da bị đứt và trôi một đoạn. Nhiều tuyến đường chính, đường liên xã bị chia cắt, cô lập. Các công trình hạ tầng bị hư hỏng nặng do sạt lở đất đá và lũ quét làm trôi tuyến ống, kênh dẫn.

Toàn xã có 85 nhà dân bị ảnh hưởng do sạt lở và ngập lụt, trong đó mức độ thiệt hại về nhà ở được đánh giá là rất nặng nề. Bên cạnh đó, xã Trà Tân còn chịu tổn thất lớn về chăn nuôi, hệ thống thủy lợi và nguồn nước sinh hoạt, khiến đời sống người dân bị đảo lộn nghiêm trọng sau mưa lũ.

Dù còn ngổn ngang hậu quả thiên tai, lãnh đạo xã Trà Tân đã gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc tới bà con xã Hòa Thịnh và bày tỏ mong muốn địa phương sớm vượt qua mất mát, nhanh chóng khôi phục đời sống, sinh hoạt và sản xuất.