Chậm chi tiền hỗ trợ tại BV dã chiến số 6 Tại buổi họp báo, bà Mai đã trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến phản ánh của các bác sĩ, điều dưỡng tình nguyện tham gia chống dịch tại BV dã chiến số 6 chưa nhận đủ tiền hỗ trợ dù đã liên hệ lãnh đạo BV nhiều lần. Theo bà Mai, trong thời gian dịch bùng phát, BV dã chiến số 6 tiếp nhận sự hỗ trợ của nhiều lực lượng, trong đó có cả tình nguyện viên ở khu vực phía Bắc. Đối với nhóm tình nguyện này, có hai khoản chế độ chính sách hỗ trợ: Chi một lần theo Nghị quyết 12 của HĐND TP.HCM và chi phụ cấp chống dịch theo nghị quyết của Chính phủ. Đến thời điểm này có 32 bác sĩ, điều dưỡng tình nguyện tại BV này đã được nhận phụ cấp chống dịch của tháng 9 nhưng chưa được nhận phụ cấp của tháng 10 và tháng 11-2021. “Lý do là hồ sơ hợp đồng có trục trặc, kho bạc không đồng ý nên chưa chi trả được” - bà Mai nói. Tuy nhiên, một tin vui là trong chiều 17-1, toàn bộ hồ sơ của 32 tình nguyện viên đã hoàn tất. Do vậy, hôm nay (18-1), 32 bác sĩ, điều dưỡng này có thể sẽ được nhận phụ cấp chống dịch. Riêng tháng 12, BV dã chiến số 6 đang hoàn tất thủ tục, hồ sơ để chi trả cho các tình nguyện viên chung đợt với các y bác sĩ công tác tại BV này. Liên quan đến một số sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tham gia chống dịch trên địa bàn quận 8 từ tháng 5-2021 đến nay chưa nhận được chi phí hỗ trợ dù đã nhiều lần liên hệ, bà Mai cho biết việc này trong ngày 17-1, Sở Y tế đã trao đổi với Trung tâm Y tế quận 8. Trung tâm Y tế quận 8 cho biết ngày 11-1 vừa qua, trung tâm đã hoàn tất thủ tục tại kho bạc với việc chi trả cho nhóm sinh viên y khoa này. Trong thời gian sớm nhất, kho bạc sẽ giải quyết và các sinh viên y khoa sẽ nhận được hỗ trợ. Yêu cầu chấn chỉnh các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp

Ngày 17-1, Bộ Y tế đã có công văn gửi chủ tịch UBND các tỉnh, TP về việc chấn chỉnh các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp. Theo Bộ Y tế, nhằm thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ theo tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế về các biện pháp phòng chống dịch, việc triển khai tiêm vaccine phòng dịch COVID-19, Bộ Y tế đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, TP chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc tỉnh, TP tiến hành kiểm tra, xác minh hoặc điều tra để làm rõ nội dung thông tin báo nêu. Nếu có vi phạm yêu cầu xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật hoặc chuyển ngay hồ sơ đến cơ quan công an để xem xét, xử lý. Bên cạnh đó, các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định; kịp thời chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp, kiên quyết không để xảy ra các hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19.