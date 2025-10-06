Xác định danh tính người đập điện thoại, hành hung tài xế xe tải sau va chạm 06/10/2025 09:31

(PLO)- Công an xác định người đập vỡ điện thoại, đánh tài xế xe tải bị thương sau va chạm giao thông ở Đắk Lắk.

Ngày 6-10, Công an phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đã làm việc với nhóm người liên quan vụ đánh tài xế xe tải sau va chạm giao thông.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 45 ngày 5-10, ông NHLS (35 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe tải 47H-078.51, lưu thông trên quốc lộ 14, theo hướng từ phường Buôn Hồ đi phường Buôn Ma Thuột.

Ông Nguyễn Thế Anh (thứ ba từ phải sang), người được cho là đã hành hung tài xế xe tải sau tai nạn giao thông. Ảnh: C.A

Quá trình di chuyển, xe của ông S va chạm với ô tô bán tải 86C-183.31. Ngay sau đó, một người trên ô tô xuống xe, đập vỡ điện thoại iPhone của ông S rồi đánh tài xế này gây thương tích.

Video tài xế xe tải bị hành hung

Sau khi nhận tin báo, Công an phường Buôn Hồ phối hợp tổ địa bàn Buôn Hồ thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk xác minh, truy tìm, triệu tập những người liên quan để làm việc.

Bước đầu, công an xác định người hành hung tài xế xe tải là Nguyễn Thế Anh (41 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp).

Tài xế xe tải ôm mặt chịu trận khi bị hành hung. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, một số người đi đường quay lại video cảnh ông Nguyễn Thế Anh hành hung tài xế xe tải rồi đăng trên mạng xã hội...