Xác minh clip nam sinh chạy xe máy độ, che biển số trên đường ở TP.HCM 29/11/2025 12:51

(PLO)- Công an đang xác minh clip ghi cảnh thiếu niên mặc đồng phục học sinh chạy xe máy độ, che biển số trên đường Phú Châu, TP.HCM.

Ngày 29-11, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TPHCM, cho biết đang xác minh clip ghi lại cảnh một thiếu niên chạy xe máy nghi đã độ, đồng thời dùng khẩu trang che biển số khi lưu thông trên đường Phú Châu, phường Tam Bình, TP.HCM.

Trước đó, tài khoản TikTok “Tuấn Duy” đăng tải clip về thiếu niên mặc đồng phục học sinh điều khiển xe máy độ, kèm nội dung “Xe chở đá lấy ra chạy thử”. Clip nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội. Đến 11 giờ ngày 29-11, tài khoản TikTok này đã bị khóa.

Nam thiếu niên mặc trang phục học sinh điều khiển xe nghi độ chế, che biển số xe chạy trên đường ở TP.HCM.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi che, làm mờ hoặc thay đổi biển số xe bị xử phạt rất nặng. Cụ thể:

Xe ô tô: Phạt 20–26 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Xe máy: Phạt 4–6 triệu đồng, đồng thời trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Tiếp nhận phản ánh, Đội CSGT Rạch Chiếc đã phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ việc.