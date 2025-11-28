Cảnh sát PCCC leo mái nhà, đục tường khống chế đám cháy trong hẻm 28/11/2025 20:09

(PLO)- Cảnh sát PCCC leo mái nhà dân, đục tường mở lối để khống chế lửa và cứu nhiều tài sản trong vụ cháy tại công ty thiết bị ô tô ở phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM.

Ngày 28-11, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 2 (PC07), Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong toả hiện trường, triển khai phương án cứu nạn và điều tra nguyên nhân vụ cháy tại một công ty kinh doanh thiết bị ô tô trong hẻm 90, quốc lộ 1, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM.

VIDEO: Toàn cảnh vụ cháy công ty xảy ra trên hẻm 90, quốc lộ 1, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM.

Trước đó, gần 15 giờ cùng ngày, nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 2 (PC07), Công an TP.HCM đã điều động 9 phương tiện cùng gần 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án dập lửa, ngăn cháy lan.

Đám cháy xảy ra tại khu vực công ty có diện tích gần 400 m². Lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận, triển khai các biện pháp chữa cháy, bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản.

Ngồi tựa lưng vào bức tường ngoài hẻm 90, chú X. (tên nhân vật đã được thay đổi, công nhân đang làm việc trong công ty) vẫn chưa hết bàng hoàng, kể lại thời điểm phát hiện cháy.

Cảnh sát sử dụng búa tạ đập từng mảng tường, mái tôn để tạo khe hở đưa vòi chữa cháy vào bên trong công ty. Khói đen cuộn lên dày đặc bao phủ cả đoạn hẻm, khiến nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp. Ảnh: PHẠM HẢI

“Lúc thấy khói bốc lên, tôi và mọi người hô hoán chạy đi tìm nơi phát ra lửa rồi lấy bình chữa cháy mini xịt nhưng không được. Lửa mạnh quá, mới vài phút mà đã lan khắp nơi. Tôi chạy ra ngoài mà chân tay còn run, hít phải khói nên tới giờ vẫn còn sợ”- chú X kể lại.

Do khu vực cháy nằm sâu trong hẻm nhỏ và chứa nhiều vật liệu, thiết bị dễ cháy, công tác tiếp cận gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều cảnh sát phải leo qua mái nhà dân, đục tường để mở hướng khống chế đám cháy.

Ở căn nhà sát vách công ty, chị H., hàng xóm nhớ lại khoảnh khắc hốt hoảng khi nghe tin cháy.

Chị H (nhà sát vách công ty bị cháy) thẩn thờ kể lại khoảnh khắc hốt hoảng khi nghe tin cháy. Ảnh: PHẠM HẢI



“Tôi đang đi làm, nghe người ta gọi báo cháy là chạy về ngay. Trong nhà còn ba tôi già yếu phải ngồi xe lăn. May là hàng xóm đã kịp đưa ba ra ngoài. Lúc đó khói mù mịt, chỉ nghe tiếng nổ lách tách bên trong công ty”- chị H. kể lại.

Theo chị H., ngay sau khi xác định mái nhà chị là điểm tiếp cận thuận lợi nhất, các cán bộ chiến sĩ PCCC đã lập tức trèo lên mái tôn.

Một nhóm cán bộ PCCC đứng trên mái nhà phối hợp kéo vòi, giữ vị trí, dùng vòi xịt để tìm cách khống chế ngọn lửa. Ảnh: PHẠM HẢI

“Tôi thấy mấy anh cảnh sát đứng trên mái nhà tôi rồi bắc thang qua phần tường giáp ranh. Họ dùng búa tạ đập từng mảng tường để mở lối. Đục tới đâu là bụi và khói bốc ra, có anh vừa đập vừa cúi xuống che cho đồng đội vì sợ tôn nóng sập xuống. Khi tạo được khoảng hở, họ luồn vòi nước vào trong để phun, rồi cố gắng kéo ra một số kiện hàng chưa bị cháy lan. May mắn không ai bị sao cả”- chị H. nhớ lại.

Hàng trăm chai vệ sinh điều hoà cho xe ô tô được lực lượng chức năng di chuyển ra ngoài. Ảnh: PHẠM HẢI

Nhiều người dân xung quanh cho biết các chiến sĩ chia nhau leo mái, mở nhiều hướng tiếp cận để bảo vệ tài sản còn sót lại. Một số đồ đạc được đưa ra khỏi khu vực cháy thông qua cửa tường mới được phá, tránh nguy cơ bị thiêu rụi khi lửa lan rộng.

Vụ cháy khiến hàng trăm hộ dân quanh khu vực bị mất điện, nhiều gia đình buộc phải di dời tạm thời ra ngoài khu vực để tránh khói độc và đảm bảo an toàn khi ngọn lửa vẫn đang cháy âm ỉ bên trong.

Nhiều hộ dân ở sát vách công ty cháy phải di tản ra ngoài để lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ. Ảnh: PHẠM HẢI

Ghi nhận tại hiện trường, lực lượng chức năng phong toả một làn đường xe máy ngoài quốc lộ 1 để phục vụ công tác chữa cháy, hàng trăm mặt hàng trong công ty được đưa ra ngoài chất đống. Lực lượng y tế cũng có mặt để sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố về người.

Cảnh sát cùng lực lượng y tế cũng có mặt để ứng phó kịp thời. Ảnh: PHẠM HẢI

Đến gần 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn túc trực để đảm bảo đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy may mắn không có thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Đến 18 giờ, lực lượng cảnh sát PCCC vẫn tiếp tục sử dụng nhiều thiết bị chuyên dụng để khống chế đám cháy hoàn toàn. Ảnh: PHẠM HẢI

Cảnh sát PCCC trang bị mặt nạ phòng độc và bình ôxy để tiếp cận sâu vào khu vực cháy. Khói đen dày đặc bao trùm khiến việc di chuyển khó khăn, nhưng lực lượng cứu hỏa vẫn nỗ lực kiểm soát nhiệt và tìm kiếm tài sản còn sót lại. Ảnh: PHẠM HẢI

Hiện nguyên nhân và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.