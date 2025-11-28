Ô tô cháy trơ khung trước cửa garage ở TP.HCM 28/11/2025 15:57

(PLO)- Công an làm rõ vụ chiếc ô tô đang đậu trong garage ở phường Long Trường, TP.HCM thì bốc cháy dữ dội, xe bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ngày 28-11, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Long Trường tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy ô tô trước garage xảy ra trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, TP.HCM.

Xe ô tô cháy trụi trơ khung trước cửa Garage ở TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, ô tô con đang đậu trong garage bất ngờ phát hỏa.

Nhân viên tại đây sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng không hiệu quả, nhiều người hợp sức đẩy xe ra khỏi garage.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội cháy trơ khung xe ô tô trước cửa garage trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, TP.HCM.

Tuy nhiên, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, bao trùm toàn bộ chiếc xe. Lực lượng chức năng sau đó có mặt khống chế đám cháy nhưng phương tiện đã bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung.

Nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra, làm rõ.