Ô tô cháy trơ khung trước cửa garage ở TP.HCM

Ngày 28-11, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Long Trường tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy ô tô trước garage xảy ra trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, TP.HCM.
Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, ô tô con đang đậu trong garage bất ngờ phát hỏa.
Nhân viên tại đây sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng không hiệu quả, nhiều người hợp sức đẩy xe ra khỏi garage.
Tuy nhiên, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, bao trùm toàn bộ chiếc xe. Lực lượng chức năng sau đó có mặt khống chế đám cháy nhưng phương tiện đã bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung.
Nguyên nhân vụ cháy đang được công an điều tra, làm rõ.