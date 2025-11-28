Cháy lớn tại công ty thiết bị ô tô ở TP.HCM 28/11/2025 16:44

(PLO)- Vụ cháy lớn xảy ra tại công ty chuyên thiết bị máy lạnh, điện ô tô nằm trong hẻm 90, quốc lộ 1, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM.

Chiều 28-11, Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, huy động lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp để xử lý vụ cháy lớn tại một công ty thiết bị máy lạnh, điện ô tô trong hẻm 90.

Video: Cháy lớn tại công ty thiết bị ô tô ở TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, khói lửa bùng phát dữ dội từ bên trong công ty trong hẻm 90, quốc lộ 1, phường Tăng Nhơn Phú

Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa lan nhanh, bao trùm gần như toàn bộ khu vực nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét, có thể nhìn thấy từ xa.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng thiết bị chuyên nghiệp để tiếp cận đám cháy. Ảnh: PHẠM HẢI

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai các phương án dập lửa.

Cảnh sát leo mái nhà để triển khai phương án tiếp cận đám cháy. Ảnh: PHẠM HẢI

Do khu vực cháy nằm sâu trong hẻm nhỏ và chứa nhiều vật liệu, thiết bị dễ cháy, công tác tiếp cận gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều cảnh sát phải leo qua mái nhà dân, đục tường để mở hướng khống chế đám cháy.

Cảnh sát đục tường, phá mái tôn để chữa cháy. Ảnh: PHẠM HẢI

Vụ cháy được ghi nhận là rất lớn, thiêu rụi nhiều tài sản bên trong công ty. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, công tác chữa cháy vẫn đang được triển khai khẩn trương tại hiện trường.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân và thiệt hại.