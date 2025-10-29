Xác minh tin báo 4 ngư dân bị hành hung khi đánh bắt cá 29/10/2025 19:07

(PLO)- Gia đình một ngư dân ở Đắk Lắk đã có đơn trình báo về việc họ bị hành hung khi đang đánh bắt cá trên biển.

Ngày 29-10, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang xác minh, làm rõ tin báo vụ việc bốn ngư dân trên tàu cá PY 91243.TS, bị hành hung khi đánh bắt trên biển.

Lực lượng chức năng kiểm tra tàu cá liên quan, xác minh tin báo của ngư dân. Ảnh: M.N

Trước đó, ông Huỳnh Kín (41 tuổi, ngụ phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk), đã có đơn trình báo gửi Công an phường Phú Yên và các cơ quan có thẩm quyền, về việc ông cùng ba ngư dân khác bị hành hung.

Theo đó, ngày 17-10, ông Kín cùng ba ngư dân khác cùng ra khơi đánh cá trên tàu PY 91243 TS.

Khoảng 18 giờ 30 ngày 24-10, tàu cá của ông Kín bị sự cố và neo lại để chờ sửa chữa. Cùng thời điểm đó, có ba tàu cá khác áp sát, đâm thẳng vào tàu cá ông Kín.

Tiếp đó, nhóm người lạ trên các tàu đã dùng chai thủy tinh ném, lao đến đánh ông Kín cùng các ngư dân. Đồng thời, nhóm này yêu cầu ông giao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ và căn cước công dân của thuyền viên rồi bỏ đi.

Trong đơn, ông Kín cho biết ở tập hồ sơ có 10 triệu đồng tiền mặt mà vợ ông gửi theo để mua nhiên liệu, lương thực khi ghé đảo.

Khoảng hơn 30 phút sau, nhóm người hành hung ông quay lại, trả giấy đăng kiểm tàu PY 91243.TS, nhưng không trả tiền và căn cước công dân đã lấy trước đó.

Theo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, lúc 10 giờ ngày 25-10, tàu 369 của đơn vị đã tiếp cận và lai dắt tàu cá PY 91243 TS gặp nạn tại khu vực biển Trường Sa, cách Đông Nam đảo Song Tử Tây khoảng 2 hải lý, về âu tàu Đá Nam an toàn.

Ngay sau khi lai dắt tàu PY 91243 TS về âu tàu Đá Nam, tổ quân y tàu 369 đã chăm sóc y tế, cung cấp lương thực và phối hợp khắc phục hư hỏng.