Xe chở gỗ cày nát đường, thôn yêu cầu tài xế hỗ trợ tiền để sửa chữa 06/06/2025 13:23

Ngày 5-6, ông Trần Văn Ban, Chủ tịch UBND xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, cho biết Công an xã này đang làm việc với ông Lê Thanh V, Trưởng thôn An Lộc để làm rõ việc thôn nhận tiền hỗ trợ sửa chữa đường của các tài xế xe tải.

Theo ông Ban, trưởng thôn An Lộc đã tổ chức chặn xe, yêu cầu các tài xế hỗ trợ 3-5 triệu đồng mỗi xe để sửa chữa đường giao thông nông thôn do các xe này làm hư hỏng trầm trọng. Trưởng thôn An Lộc còn yêu cầu các tài xế ký cam kết không điều khiển xe quá tải chạy trên đường giao thông nông thôn của thôn này.

Xe tải chở gỗ cao su có dấu hiệu quá khổ, không che chắn, góp phần làm nát đoạn đường liên thôn An Lộc.

Thu tiền để sửa chữa đường

Theo ông Lê Thanh V, hai ngày nay ông phải liên tục làm việc với cơ quan công an, giải trình việc nhận tiền hỗ trợ để sửa đường từ các tài xế xe tải chở gỗ cao su quá tải chạy trên đường giao thông nông thôn ở địa phương này.

Đó là đoạn đường bê tông dài khoảng 1 km được làm từ năm 2023 theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Con đường giúp người dân địa phương đi lại thuận tiện, ra vào vùng sản xuất nông nghiệp.

Tuy nhiên, từ tháng 9-2024, Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang bắt đầu khai thác gỗ cao su đã huy động hơn hàng chục xe tải loại 30- 50 tấn vận chuyển gỗ ngày đêm khiến con đường bị cày nát, hư hỏng trầm trọng. Bởi con đường này chỉ cho phép xe có tải trọng dưới 13 tấn.

Theo ông V, thôn đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu đơn vị thầu khai thác cao su không được cho xe tải chạy trên đường bê tông gây hư hỏng nhưng các lái xe vẫn bất chấp.

“Người dân thôn An Lộc góp tiền dựng hai trạm barie, gắn hai camera để theo dõi. Thế nhưng, những lúc không có người đứng canh, các xe tải này vẫn tiếp tục chạy làm hỏng nát con đường. Quá bức xúc, người dân chặn các xe này lại, yêu cầu hỗ trợ mỗi xe 3- 5 triệu đồng, đồng thời viết cam kết không tái phạm"- ông V nói.

Theo ông V, đến nay thôn An Lộc đã nhận tổng cộng 28 triệu đồng từ các lái xe.

Người dân thôn An Lộc lắp barie, camera để theo dõi xe vi phạm.

Ông V thừa nhận việc ông và người dân thôn An Lộc thu tiền của các lái xe là sai. Tuy nhiên, ông nói việc này xuất phát từ mong muốn giữ gìn con đường của thôn, có tiền để sửa lại đường hư hỏng chứ không sử dụng cho mục đích riêng.

"Tôi đã làm việc với cơ quan công an, nhận thấy việc thu tiền này chưa đúng. Chúng tôi sẽ khắc phục, trả lại tiền đã nhận của các lái xe. Người dân chỉ đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi xe quá tải chạy, làm hỏng các đường giao thông nông thôn"- ông V nói.

Ông Nguyễn Ngọc Lâm (49 tuổi, ngụ thôn An Lộc), nói: “Người dân ở đây bức xúc lắm! Chúng tôi ngăn cản các lái xe nhiều lần nhưng họ vẫn bất chấp. Thậm chí, một số xe tải còn tông sập barie do người dân dựng để chạy qua. Các đường dây, trụ điện của người dân cũng bị những xe này kéo đứt, ngã nhiều lần".

Theo ông Lâm, việc yêu cầu các lái xe hỗ trợ 5 triệu/xe được hầu hết người dân thôn An Lộc đồng thuận. Mỗi lần thu tiền này đều được đăng trong nhóm Zalo chung của thôn để người dân biết. Dự kiến toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để sửa chữa đường hư hỏng, không có ai tư lợi.

Nhiều vị trí đường bê tông có dấu hiệu nứt, vỡ.

Tương tự, ông Đào Văn Cường (41 tuổi, ngụ thôn An Lộc) nói: Khi không có người dân đứng canh đường thì nhiều tài xế xe chở gỗ cao su chạy xe trên đường bê tông, gây hư hỏng. Hầu hết các xe này chở gỗ cao su có dấu hiệu quá tải nhưng không che chắn, gỗ rơi xuống đường cũng không dọn dẹp, gây nguy hiểm cho người đi đường.

"Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý tình trạng xe chở gỗ cao su quá khổ, quá tải nơi đây. Do sự việc kéo dài, chúng tôi thấy bức xúc quá, dễ dẫn đến hành động không đúng”- ông Cường nói.

Gỗ cao su rơi xuống mặt đường.

Thu tiền là sai nhưng dân bức xúc là có thật

Theo bà Nguyễn Thị Thủy, người trúng thầu khai thác gỗ cao su của Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang, nhiều lái xe phản ánh bị thôn trưởng thôn An Lộc chặn xe, yêu cầu nộp tiền hỗ trợ sửa chữa đường do điều khiển phương tiện vào đoạn đường bê tông liên thôn. Một số lái xe phản ánh họ đã nộp tiền theo yêu cầu của thôn An Lộc.

Theo ông Trần Văn Ban, Chủ tịch UBND xã Ia Tiêm, trưởng thôn An Lộc không báo cáo UBND xã việc người dân thôn An Lộc thu tiền của các tài xế xe tải. Sau khi phát hiện sự việc, UBND xã đã yêu cầu thôn An Lộc dừng ngay việc này.

Theo ông Ban, đường bê tông mà thôn An Lộc chặn xe thu tiền dài 1 km, rộng 3 m, được làm với kinh phí hơn 800 triệu đồng; trong đó 80% của nhà nước, còn lại do người dân đóng góp.

Đường bê tông nằm song song với đường đất nhưng bùn lầy như ruộng do xe tải chở gỗ cao su gây ra.

Ông Ban nói cho biết việc người dân bức xúc do xe chở gỗ cao su quá tải chạy lên đường bê tông nông thôn là có thật. Từ tháng 9-2024, UBND xã Ia Tiêm đã báo cáo lên Ban An toàn giao thông huyện Chư Sê; sau đó huyện có cử lực lượng xuống kiểm tra, làm việc liên tục nhiều tháng nhưng đến nay sự việc vẫn tiếp diễn.

“Tôi thấy việc thôn An Lộc thu tiền của lái xe là chưa đúng. Đúng ra, người dân phải báo lên chính quyền địa phương hoặc cơ quan chức năng để cử lực lượng đến xử lý theo quy định”- ông Ban nói.