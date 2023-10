Xe ôm dùng dao đâm gục đồng nghiệp vì tranh giành khách

Trong chiều 21-10, Công an TP Thủ Đức, TP.HCM vẫn đang làm việc với hai người làm nghề xe ôm trên địa bàn vì đã có hành vi dùng dao đâm gục một đồng nghiệp khác.

Trước đó, vào ngày 19-10, Nguyễn Cao Trung nhận được thông tin đặt xe trên ứng dụng xe ôm công nghệ. Sau đó, Trung đến đường Mai Chí Thọ (khu phố 3) phường An Phú đón khách.

Khu vực xảy ra xô xát. Ảnh: CM

Tuy nhiên, Trung và anh Nguyễn Thành L (30 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) đã xảy ra mâu thuẫn vì tranh giành khách. Lúc này anh L đã rút dao đe dọa Trung nhưng rất may nhiều người dân chứng kiến đã kịp thời can ngăn.

Đến chiều 20-10, Trung và Nguyễn Cao Thắng (hai anh em cùng làm nghề xe ôm) chở nhau đến vị trí cũ tìm L để nói chuyện.

Lúc này cả 2 chứng kiến anh L đang đón khách nên đã xông vào xô xát và dùng dao đâm anh L trọng thương, gục ngã tại chỗ.

Phát hiện vụ việc, người dân chạy tới can ngăn và đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng chảy nhiều máu. Riêng Trung và Thắng lên xe máy rời đi.

Vụ việc sau đó được Công an phường An Phú và Công an TP Thủ Đức vào cuộc điều tra, truy xét những người liên quan. Công an sau đó đã mời Trung và Thắng làm việc và cả hai đã thừa nhận hành vi đâm trọng thương anh L với lý do mâu thuẫn khi tranh giành khách khi chạy xe ôm.

CÔNG MINH