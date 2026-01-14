Nam thanh niên đâm nữ nhân viên cơ sở chăm sóc sắc đẹp rồi tự tử 14/01/2026 15:22

(PLO)- Xảy ra mâu thuẫn tình cảm, nam thanh niên dùng dao tấn công nữ nhân viên cơ sở chăm sóc sắc đẹp rồi về nhà tự tử. Cả 2 sau đó được đưa đi cấp cứu và đang điều trị tại bệnh viện.

Ngày 14-1, Chỉ huy Công an xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ một nam thanh niên dùng dao đâm nữ nhân viên cơ sở chăm sóc sắc đẹp rồi về nhà tự tử.

Camera trong cơ sở ghi nhận hình ảnh vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại một cơ sở chăm sóc sắc đẹp trên địa bàn thôn Thạch Hà 1, xã Ninh Sơn vào ngày 12-1.

Lúc này, nam thanh niên đang ngồi trong cơ sở trên thì bất ngờ đứng dậy dùng dao tấn công nữ nhân viên khi người này đang chăm sóc cho khách hàng. Nhiều người có mặt tại nơi xảy ra vụ việc đã la lên nên nam thanh niên bỏ chạy ra ngoài.

Theo Công an xã Ninh Sơn, nam thanh niên sau khi thực hiện hành vi trên đã trở về nhà ở xã Anh Dũng rồi dùng dao tự tử. Cả hai sau đó được người thân đưa đi cấp cứu và đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận.

Hình ảnh về vụ việc trên được các trang mạng xã hội chia sẻ. Theo nguồn tin, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm.

Công an xã Ninh Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.