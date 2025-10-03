Xe tải bốc cháy trên cao tốc Bắc - Nam, giao thông ùn tắc 03/10/2025 16:10

(PLO)- Chiếc xe tải xe tải bốc cháy khi đang lưu thông trên cao tốc Bắc- Nam, đoạn qua địa bàn xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An khiến giao thông ách tắc kéo dài.

Trưa hôm nay (3-10), trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn xã Hưng Nguyên (Nghệ An) đã xảy ra vụ cháy xe tải, khiến phương tiện cùng hàng hóa bị thiêu rụi.

Hiện trường xe tải bốc cháy trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn xã Hưng Nguyên (Nghệ An). Ảnh: SL

Thông tin ban đầu, vào thời điểm nêu trên, xe tải mang BKS18H-030.xx do tài xế ĐVL (trú tại tỉnh Ninh Bình) điều khiển lưu thông hướng Hà Nội đi Nghệ An thì bất ngờ bốc cháy.

Phát hiện sự cố, tài xế nhanh chóng đánh lái xe vào làn khẩn cấp, mở cửa cabin thoát ra ngoài. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa lan nhanh bao trùm toàn bộ xe khiến nhiều phương tiện lưu thông cùng chiều phải giảm tốc độ, né tránh.

Nhận tin báo, Công ty TNHH VSIP Nghệ An đã huy động một xe chữa cháy cùng tám cán bộ thuộc Đội PCCC Khu công nghiệp VSIP Nghệ An đến hiện trường triển khai dập lửa. Cùng lúc, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An cũng điều động lực lượng, phương tiện chuyên dụng hỗ trợ.

Đội PCCC Khu công nghiệp VSIP Nghệ An nỗ lực dập lửa. Ảnh: SL.

Đến đầu giờ chiều nay, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy khiến chiếc xe tải hư hỏng nặng, toàn bộ hàng hóa gia dụng trên thùng xe bị thiêu rụi.

Sự cố không gây thiệt hại về người nhưng làm giao thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hưng Nguyên bị ảnh hưởng trong nhiều giờ. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.