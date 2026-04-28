Xe tải nghi mất thắng tông nhiều xe máy dừng đèn đỏ, lao vào nhà dân 28/04/2026 18:30

(PLO)- Sau cú tông liên hoàn nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ, chiếc xe tải nghi mất thắng tiếp tục lao thẳng vào nhà dân ven đường ở TP.HCM khiến một người chết, một người bị thương.

Đến 16 giờ 30 ngày 28-4, Công an xã Xuân Thới Sơn vẫn đang phối hợp Đội CSGT An Sương thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM xử lý hiện trường vụ tai nạn khiến một người chết, một người bị thương.

Công an xã Xuân Thới Sơn phối hợp với Đội CSGT An Sương xử lý hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.TÂN

Thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 chiều cùng ngày, xe tải lưu thông trên đường Lê Quang Đạo theo hướng từ ngã tư Hóc Môn đi cầu An Hạ. Khi đến ngã ba giao lộ với đường Lê Lợi – Dương Công Khi (xã Xuân Thới Sơn), xe tải bất ngờ lao tới, tông cuốn một xe máy đang dừng chờ đèn đỏ và một số xe máy đang băng qua đường.

Nhiều người chứng kiến cho biết, chiếc xe tải có dấu hiệu bị "mất thắng", kéo lê một xe máy rồi lao thẳng vào dãy nhà dân ven đường ở khoảng cách chừng 20 mét. Cú tông mạnh khiến mái hiên và cửa cuốn của hai căn nhà bị hư hỏng, một cây xanh bị tét nhánh.

Chiếc xe sau đó lao vào dãy nhà dân, tông hư hỏng mái hiên, cửa cuốn và làm tét nhánh một cây xanh. Ảnh: N.TÂN

“Lúc đó có nhiều người qua đường may mắn tránh kịp. Khi chiếc xe lao vào nhà dân thì một người đàn ông mua thuốc lá cũng may mắn bỏ xe nhảy sang một bên nên thoát nạn”, một nhân chứng kể.

Vụ tai nạn khiến ông NVT (37 tuổi, ngụ TP.HCM) tử vong. Một nạn nhân khác là ông NTT (39 tuổi, ngụ TP.HCM) bị thương nặng, đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Xuyên Á.

Phần cabin xe hư hỏng sau va chạm. Ảnh: N.TÂN

Tại hiện trường, ba chiếc xe máy bị hư hỏng nằm ngổn ngang. Chiếc ô tô tải bị bể kính chắn gió, phần cabin móp méo biến dạng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Xuân Thới Sơn và Đội CSGT An Sương đã phong tỏa hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông. Do vụ tai nạn xảy ra ngay tại giao lộ nên khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Ảnh hưởng từ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Ảnh: N.TÂN

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Cơ quan CSĐT phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ.