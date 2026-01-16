Xuất nhập khẩu năm 2025 cán mốc 930 tỉ USD, Việt Nam xuất siêu hơn 20 tỉ USD 16/01/2026 19:43

(PLO)- Theo Cục Hải quan, năm 2025 tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 930,07 tỉ USD, mức thặng dư cả năm đạt 20,05 tỉ USD.

Theo số liệu Cục Hải quan vừa công bố, tháng 12-2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa đạt mức kỷ lục 88,74 tỉ USD, tăng 15,1% so với tháng trước.

Tính chung cả năm 2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 930,07 tỉ USD, tăng 143,14 tỉ USD so với năm trước.

Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 475,06 tỉ USD (tăng 69,12 tỉ USD) và trị giá nhập khẩu đạt 455,01 tỉ USD (tăng 74,02 tỉ USD).

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 12-2025 thâm hụt 637 triệu USD. Tuy nhiên, mức thặng dư của cả năm 2025 vẫn đạt 20,05 tỉ USD, giảm 19,6% so với mức thặng dư 24,95 tỉ USD của năm 2024.

Mỹ chuộng đồ chơi Việt Nam, Trung Quốc mê sầu riêng

Về thị trường, năm 2025 tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt 153,18 tỉ USD, tăng 28,2%.

Xuất khẩu sang thị trường này tăng mạnh ở nhiều nhóm hàng. Cụ thể, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 42,09 tỉ USD, tăng 81,4%. Hàng dệt may đạt 17,88 tỉ USD, tăng 10,7%.

Đặc biệt, nhóm hàng đồ chơi, dụng cụ thể thao đạt 6,42 tỉ USD, gấp 3,6 lần so với năm trước.

Tiếp đến là thị trường Trung Quốc, trị giá xuất khẩu đạt 70,45 tỉ USD, tăng 14,8%.

Cũng trong năm 2025, xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc đạt 28,94 tỉ USD, tăng 12,7% so với năm trước.

Một số nhóm hàng xuất khẩu chính ghi nhận tăng trưởng như gỗ và sản phẩm gỗ, trị giá xuất khẩu đạt 17,2 tỉ USD, tăng 5,7%. Hoa Kỳ là thị trường tiêu thụ lớn nhất với 9,46 tỉ USD, chiếm 55% tổng trị giá.

Với hàng rau quả, năm 2025 trị giá xuất khẩu đạt 8,56 tỉ USD, tăng 19,8%. Hàng rau quả chủ yếu được xuất sang Trung Quốc với 5,5 tỉ USD, chiếm tới 64% trong tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này. Trong đó, riêng xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc đạt 3,23 tỉ USD, tăng 11%.

Đáng chú ý năm 2025, trị giá xuất khẩu nhóm hàng thủy sản đạt 11,29 tỉ USD, tăng 1,25 tỉ USD. Trung Quốc chính thức vượt Hoa Kỳ, trở thành thị trường xuất khẩu hàng thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Cụ thể, xuất khẩu sang thị trường này đạt 2,28 tỉ USD, tăng mạnh 31,9% so với năm trước.

Doanh nghiệp tham gia quảng bá sản phẩm triển lãm ngành gỗ tại TP.HCM. Ảnh: TÚ UYÊN

4 bốn nhóm hàng có trị giá xuất khẩu tăng trên 30%

Tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong năm 2025 đạt 475,06 tỉ USD, tăng 17% so với năm trước.

Trong năm qua, có 33/45 nhóm hàng xuất khẩu ghi nhận mức tăng trưởng dương. Đáng chú ý, có bốn nhóm hàng có trị giá xuất khẩu tăng rất cao, trên 30%.

Dẫn đầu đà tăng trưởng là nhóm đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận với mức tăng kỷ lục 148,2%. Tiếp đến là cà phê tăng 58,8%. Nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 48,4%. Cuối cùng là nhóm thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 38,5%.

Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu hàng hóa trong tháng 12-2025 đạt 44,69 tỉ USD, tăng 17,6% so với tháng trước. Đây là tháng có trị giá nhập khẩu cao nhất từ trước đến nay. Đồng thời, đây cũng là tháng thứ hai trong năm con số này vượt mốc 40 tỉ USD.

Cả năm 2025, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 455,01 tỉ USD, tăng 19,4% so với năm ngoái.

Trong năm qua, có 41/53 nhóm hàng nhập khẩu chủ lực tăng trưởng. Tăng mạnh nhất là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với mức tăng 43,58 tỉ USD, tương ứng 40,7%.