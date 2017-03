Đề nghị khởi tố vụ án sập cầu Chu Va 6

Theo Bộ trưởng Thăng, nguyên nhân gây tai nạn không phải do người dân đi qua cầu. Ông Thăng yêu cầu các đơn vị trong Bộ phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để sớm có kết quả giám định ắc neo cũng như vì sao trụ cầu lại phải ốp gạch. “Chậm nhất 10 ngày tới phải có kết luận bằng văn bản về vụ sập cầu Chu Va. Bộ cũng sẽ có văn bản đề nghị cơ quan công an khởi tố vụ án để làm rõ nguyên nhân và xử lý trách nhiệm các bên có liên quan” - ông Thăng nói.

Cũng tại cuộc họp, ông Hoàng Hà - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ (Bộ GTVT) khẳng định “vụ lật cầu treo không liên quan gì đến nguyên nhân quá tải của cầu. Bởi theo thiết kế thì tải trọng của cầu có thể chịu được hơn 11 tấn”. Vì vậy tổ điều tra cho rằng nguyên nhân lật cầu là do ắc neo đã bị chế tạo sai thiết kế dẫn đến bị đứt.

THÀNH VĂN