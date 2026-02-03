1 cổng chào trên đường Nguyễn Hữu Thọ xây dựng không phép 03/02/2026 19:18

(PLO)- Đơn vị quản lý tuyến đường này đề nghị địa phương sớm tháo gỡ cổng chào chưa được cấp phép xây dựng trên đường Nguyễn Hữu Thọ.

Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ, thuộc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết Trung tâm đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc xử lý công trình cổng chào tại xã Nhà Bè.

Theo Trung tâm, qua công tác kiểm tra thường xuyên trên địa bàn đã phát hiện trên đường Nguyễn Hữu Thọ (đoạn từ vòng xoay PVGas đến cầu Rạch Đĩa 2 – theo 2 chiều lưu thông), xã Nhà Bè có một cổng chào với nội dung “Nhà Bè kính chào quý khách”.

Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ đề nghị địa phương sớm tháo gỡ cổng chào và cập nhật giấy phép đầy đủ.

Cổng chào có kích thước chiều rộng khoảng 11m+12m, chiều cao khoảng 5,5m+7m, do UBND xã Nhà Bè đầu tư xây dựng khi chưa có phương án vị trí lắp dựng và giấy phép xây dựng được Sở Xây dựng thông qua.

Vì vậy, sở đề nghị UBND xã Nhà Bè cập nhập hồ sơ thiết kế của công trình cổng chào nêu trên bằng văn bản chính thức gửi đến Sở Xây dựng để được chấp thuận theo đúng quy định.

Trước khi có văn bản chính thức từ Sở Xây dựng về nội dung đã nêu, đề nghị UBND xã Nhà Bè thực hiện tháo dỡ công trình cổng chào trên để đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông.