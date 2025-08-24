1 nam sinh được Trường ĐH Luật TP.HCM mời ở lại giảng dạy ngay khi tốt nghiệp 24/08/2025 11:36

(PLO)- Trong số 1.594 sinh viên tốt nghiệp đợt này của Trường ĐH Luật TP.HCM có 44 sinh viên đạt loại xuất sắc, trong đó, một nam sinh được tặng học bổng toàn phần học lên tiến sĩ.

Sáng 24-8, Trường ĐH Luật TP.HCM (ULAW) long trọng tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân chính quy năm 2025 cho 1.594 sinh viên.

Theo thống kê từ trường, trong số 1.594 sinh viên tốt nghiệp đợt này có 44 sinh viên đạt loại xuất sắc (2,76%), 457 sinh viên đạt loại giỏi (28,67%).

Nhà trường đã khen thưởng 408 sinh viên là thủ khoa toàn trường, thủ khoa ngành, sinh viên xuất sắc, giỏi toàn khóa và 142 sinh viên có nhiều đóng góp trong công tác quản lý lớp, hoạt động Đoàn – Hội và phong trào sinh viên.

Nhiều tân cử nhân vui tươi trong ngày tốt nghiệp

Đặc biệt, thủ khoa toàn khóa Cao Đức Anh, sinh viên chương trình chất lượng cao tăng cường tiếng Anh ngành Luật, khóa 46, được vinh danh với điểm trung bình 3.9/4.0 – mức cao nhất trong hơn 40 năm hình thành và phát triển của trường.

Với thành tích này, Đức Anh được trao học bổng toàn phần chương trình tiến sĩ (2026-2029) trị giá 252 triệu đồng và lời mời ở lại trường làm giảng viên theo chính sách thu hút nhân tài trẻ của trường.

Thủ khoa toàn khóa Cao Đức Anh

Phát biểu thay mặt tân cử nhân, thủ khoa Cao Đức Anh bày tỏ niềm tự hào khi được học tập dưới mái trường ULAW, coi tấm bằng tốt nghiệp là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, sự đồng hành tận tâm của thầy cô cùng tình yêu thương, hy sinh thầm lặng của gia đình.

Đức Anh gửi lời tri ân sâu sắc đến giảng viên, phụ huynh và nhắn nhủ các bạn cùng khóa hãy xem tấm bằng không chỉ là phần thưởng mà còn là minh chứng cho bản lĩnh vượt khó, mở ra hành trình mới với nhiều cơ hội và thử thách.

Tiến sĩ Lê Trường Sơn khen thưởng và tặng học bổng toàn phần học lên tiến sĩ cho thủ khoa Cao Đức Anh

Trong diễn văn chúc mừng, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM– Tiến sĩ Lê Trường Sơn khẳng định: “Tấm bằng cử nhân mà các em nhận hôm nay không chỉ là minh chứng tri thức, mà còn thể hiện bản lĩnh, sáng tạo và niềm tin yêu mà nhà trường đã gửi gắm”.

Ông gửi lời tri ân đến đội ngũ giảng viên đã tận tụy truyền thụ tri thức, hun đúc lý tưởng và cảm ơn phụ huynh đã hy sinh, tạo điều kiện tốt nhất cho con em học tập.

Tiến sĩ Lê Trường Sơn nhắn nhủ đến các tân cử nhân tại lễ tốt nghiệp

Tiến sĩ Lê Trường Sơn nhấn mạnh, điều tự hào nhất không chỉ nằm ở con số 44 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc hay 457 sinh viên giỏi, mà chính là bản lĩnh, sự sáng tạo và tinh thần cống hiến mà sinh viên trường đã thể hiện. Với hành trang tri thức được trang bị, các tân cử nhân đủ sức vững vàng khẳng định mình, đóng góp vào sự phát triển đất nước.

“Nếu cuộc đời là một cuốn sách, thì hôm nay các em khép lại chương sinh viên và mở ra chương mới – chương của những người kiến tạo tương lai” - Hiệu trưởng nhắn gửi.