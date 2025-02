1 người từ Hàn Quốc về Việt Nam đầu thú, vụ án được phục hồi điều tra 18/02/2025 21:21

(PLO)- Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vận động thành công một người từ Hàn Quốc về nước đầu thú và phục hồi điều tra vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Ngày 18-2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho hay vừa vận động thành công Lê Bá Nghị (39 tuổi, ngụ xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành, Quảng Nam) từ Hàn Quốc về nước đầu thú.

Nghị là người liên quan trong vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vào năm 2022 và đã tạm đình chỉ điều tra.

Nghị từ Hàn Quốc về nước đầu thú, vụ án được phục hồi điều tra. Ảnh: CA

Trước đó, năm 2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với VKSND Tối cao kiến nghị Bộ Tư pháp Hàn Quốc tương trợ tư pháp về hình sự để xác minh thông tin liên quan đến Nghị và những người liên quan trong vụ án.

Thông qua kết quả tương trợ tư pháp, công an đã tích cực kêu gọi người thân trong gia đình vận động Nghị về nước đầu thú. Đến ngày 4-2, Nghị đã đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam để trình diện, đầu thú, khai báo về hành vi phạm tội.

Quá trình điều tra, xác định năm 2018, vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên Nghị xuất cảnh sang Hàn Quốc theo diện du lịch và ở lại cư trú trái phép để lao động.

Đến năm 2022, Nghị giúp đỡ một số người thân trong gia đình, có hoàn cảnh khó khăn nhập cảnh Hàn Quốc để cư trú trái phép nhằm mục đích lao động.

Nghị hướng dẫn những người này đặt mua tour du lịch và xin cấp thị thực du lịch sang Hàn Quốc, sau đó trốn ở lại tìm việc làm.

Khi những người này đến Hàn Quốc, Nghị cho số điện thoại của người môi giới việc làm tại Hàn Quốc, nếu họ đồng ý giới thiệu việc làm thì trốn ở lại làm việc.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án; Quyết định khởi tố bị can và tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.