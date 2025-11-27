2 người bị vây đánh hội đồng dã man trên đường ở xã Hóc Môn 27/11/2025 09:57

(PLO)- Công an TP.HCM đang truy xét nhóm người vây đánh hội đồng dã man, dùng gạch tấn công vào vùng đầu nam thanh niên trên đường Song Hành, xã Hóc Môn.

Ngày 27-11, Công an xã Hóc Môn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM để điều tra, truy xét nhóm người có hành vi đánh người trên đường Song Hành (huyện Hóc Môn cũ) gây náo loạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 26-11, người dân sinh sống tại khu vực đường Song Hành nghe thấy nhiều tiếng la hét, hô hoán lớn.

Nhóm người đạp và dùng gạch đập vào đầu nam thanh niên. Ảnh cắt từ clip

Khi ra xem, họ phát hiện một nhóm khoảng 10 nam nữ thanh niên đang xô xát, đánh nhau dữ dội.

Trong nhóm này, có hai nam thanh niên bị nhiều người khác vây đánh. Lúc cả hai người bị đánh ngã xuống đường, ôm đầu thì liên tục bị nhóm từ ba đến bốn nam thanh niên khác đánh hội đồng.

Vụ việc có sự tham gia của nhiều người, gây náo loạn khu vực. Ảnh cắt từ clip

Dù nạn nhân cố gắng ôm đầu chịu đựng nhưng bốn người đã dùng tay đấm vào mặt, dùng chân đạp vào đầu và có người lấy gạch đá ven đường tấn công vào vùng đầu nạn nhân.

Một số phụ nữ đã lao vào can ngăn vụ việc. Nam thanh niên bị đánh sau đó đã vùng dậy và bỏ chạy. Sau khi được can ngăn, những người còn lại cũng rời khỏi hiện trường. Diễn biến được người dân quay clip, chia sẻ trên mạng xã hội.

Vụ việc đang được Công an xã Hóc Môn phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM khẩn trương điều tra, truy xét những người liên quan, xử lý theo quy định.