3 người tử vong trong nhà trọ ở Đồng Tháp 08/11/2025 17:06

(PLO)- Ba người, gồm bé gái 11 tuổi được phát hiện tử vong trong nhà trọ ở xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp, trong phòng có mùi xăng.

Chiều 8-11, Công an tỉnh Đồng Tháp đang điều tra làm rõ vụ 3 người được phát hiện tử vong trong nhà trọ.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 15 cùng ngày, chủ vựa dừa ở xã Tân Hương không thấy chị TTLT (45 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, tỉnh An Giang) đến làm việc. Gọi điện nhiều lần không liên lạc được, đến khoảng 9 giờ 30, chủ vựa dừa đến nhà trọ của chị T ở xã Tân Hương để tìm. Đến nơi người này thấy cửa nhà trọ khóa trái, gọi không có ai trả lời nên báo chủ nhà trọ đến kiểm tra.

Khu vực nhà trọ phát hiện thi thể ba người.

Ba người được phát hiện tử vong trong nhà trọ, có mùi xăng.

Khi chủ nhà trọ mở cửa thì phát hiện chị T cùng anh NVK (41 tuổi, sống chung như vợ chồng) và bé Th (11 tuổi, con gái chị T.) tử vong, bên trong phòng có mùi xăng nồng nặc.

Tiếp nhận tin báo Công an xã Tân Hương đã phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp để điều tra, làm rõ vụ việc.