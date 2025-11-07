Đồng Tháp: Bắt nhóm lừa đảo môi giới kết hôn với người nước ngoài 07/11/2025 21:17

(PLO)- Công an tỉnh Đồng Tháp vừa bắt giữ nhóm 5 người lập kịch bản kết hôn giả với người nước ngoài để lừa đảo chiếm đoạt 300 triệu đồng tiền môi giới

Ngày 7-11, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công tỉnh vừa bắt giữ 5 người có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức môi giới kết hôn với người nước ngoài

Thông tin ban đầu, vào khoảng tháng 4-2025, Nguyễn Thị Phương Thảo (42 tuổi) sử dụng tên giả Võ Thị Bích Huyền liên hệ với ông H (quốc tịch Trung Quốc, đang có nhu cầu tìm vợ là người Việt Nam) để thỏa thuận môi giới kết hôn.

Để tạo niềm tin, nhóm của Thảo dựng kịch bản giả mạo “gia đình cô dâu”. Trong đó, Nguyễn Ngọc Thảo (18 tuổi) đóng vai cô dâu tên Lê Thị Phù Dung, Nguyễn Thị Hoàng Oanh (43 tuổi, ngụ TP.HCM) giả làm mẹ cô dâu, Nguyễn Hoàng Anh Vũ (chồng Phương Thảo) đóng vai cha cô dâu, Thạch Trọng giả làm người quen trong xóm.

Vợ chồng Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Hoàng Anh Vũ cùng với nhóm đóng vai "gia đình cô dâu" lừa đảo môi giới kết hôn với người nước ngoài. Ảnh: CA

Sau khi ông H tin tưởng và đồng ý, nhóm yêu cầu ông chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản cá nhân, gọi là tiền đặt cọc và chi phí môi giới.

Khi nhận được tiền, nhóm này lập tức cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Qua điều tra, ngày 4-11-2025, Tổ điều tra hình sự Khu vực 2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ Phương Thảo, Vũ, Trọng, Ngọc Thảo và Oanh, trong đó Phương Thảo bị cáo buộc là người cầm đầu.

Công an đã khám xét nơi ở của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu và vật chứng liên quan vụ án. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.