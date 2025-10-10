5 trọng tâm, 3 không, 1 mục tiêu để Hà Nội bứt tốc hành động 10/10/2025 16:13

(PLO)- Nhấn mạnh đây là thời cơ để Hà Nội bứt tốc hành động, phát huy tiềm năng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hà Nội tập trung thực hiện '5 trọng tâm - 3 không - 1 mục tiêu xuyên suốt'.

Sáng 10-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã dự Đại hội thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2025-2030.

Các phong trào thi đua mới mang lại lợi ích thiết thực

Với chủ đề "Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc", Đại hội đã tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2025-2030.

Theo đó, giai đoạn 2020-2025, các phong trào thi đua mới do Trung ương, TP Hà Nội phát động tiếp tục phát huy hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực, được người dân đồng tình hưởng ứng.

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, những điển hình tiên tiến. Trong đó có 8 tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động; hàng trăm tập thể, cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu cao quý khác.

Trong 5 năm qua, Hà Nội có 3.750 cá nhân được trao tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt". Trong 9 tháng năm nay, TP đã tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cho gần 300 cá nhân.

Giai đoạn 2025-2030, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của Hà Nội tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá.

Theo đó, đổi mới mô hình tăng trưởng; phát triển hạ tầng hiện đại; bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; phát triển văn hóa và con người; đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội.

Đẩy mạnh liên kết vùng; mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh; bộ máy hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Thủ tướng trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 2 cá nhân. Ảnh: VGP

Trong bài phát biểu tại đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, thời gian qua, với vai trò là trung tâm đầu não của cả nước, Thủ đô đã đi đầu trong việc triển khai sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Theo đó, phong trào đã có sự đổi mới, đa dạng, phong phú, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn. Nhiều phong trào thi đua mang sắc thái riêng của Thủ đô được triển khai rất hiệu quả.

Từ các phong trào thi đua, nhiều sáng kiến, cách làm mới được phát huy và nhân rộng. Nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những tấm gương sáng của Thủ đô được phát hiện, truyền cảm hứng sâu rộng.

Tuy nhiên, Thủ tướng nhìn nhận một số phong trào còn hình thức, chưa bám sát nhiệm vụ chính trị, chưa gắn với lợi ích nhân dân; còn thiếu sự chủ động, công tác khen thưởng chưa kịp thời.

5 trọng tâm, 3 không, 1 mục tiêu để Hà Nội bứt tốc

Vừa qua, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Theo Thủ tướng, đây là thời điểm quan trọng để Hà Nội tranh thủ thời cơ, bứt tốc hành động, phát huy hết tiềm năng. Do đó, Thủ tướng đề nghị tập trung thực hiện "5 trọng tâm - 3 không - 1 mục tiêu xuyên suốt".

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo. Ảnh: VGP

Cụ thể, 5 trọng tâm gồm: Xây dựng Đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, gần dân, sát dân, vì dân phục vụ; Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; Tạo đột phá trong phát triển nhanh, bền vững, đặc biệt là tập trung xây dựng thể chế thông thoáng; Phát triển con người toàn diện, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Phát triển nền văn hoá thành sức mạnh nội sinh.

3 không gồm: Không hình thức qua loa, không khoe khoang, sáo rỗng, "nói mà không làm"; không "làm mà thiếu hiệu quả" và thiếu sự hưởng ứng của nhân dân.

1 mục tiêu xuyên suốt là viết tiếp hành trình "Độc lập - Tự do - Ấm no - Hạnh phúc" của dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: VGP

Thủ tướng cũng đề nghị, các cấp, các ngành của Thủ đô tiếp tục phát huy, đưa Thủ đô phát triển trở thành trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số không chỉ của Việt Nam mà còn vươn tầm khu vực và thế giới.

Nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: "Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta", Thủ tướng nhấn mạnh, sứ mệnh, niềm tin và trách nhiệm của Thủ đô là hết sức nặng nề.

Song, Thủ tướng tin tưởng và mong muốn phong trào thi đua yêu nước của TP trong thời gian tới sẽ gặt hái nhiều thành công mới, thắng lợi mới, đưa Hà Nội trở thành Thủ đô xã hội chủ nghĩa như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.