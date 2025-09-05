5 trường học tại TP.HCM vinh dự đón nhận Huân chương lao động 05/09/2025 09:42

(PLO)- Trong lễ khai giảng đặc biệt sáng nay, 5 trường học tại TP.HCM vinh dự được đón nhận Huân chương lao động do Chủ tịch nước trao tặng.

Sáng nay (5-9), 1,7 triệu thầy cô cùng 30 triệu học sinh, sinh viên tham dự lễ khai giảng đặc biệt.

Trong lễ khai giảng năm học, 5 trường học tại TP.HCM đã vinh dự đón nhận Huân chương lao động do Chủ tịch nước trao tặng.

Tại Trường THPT Trần Phú, phường Phú Thọ Hòa, lễ khai giảng năm học có sự tham dự của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao tặng Huân Chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước cho nhà trường.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao tặng Huân Chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước cho nhà trường. Ảnh: NGUYỆT NHI

Tại Trường THPT Trung Phú, xã Phú Hoà Đông, ngay sau nghi thức đón chào học sinh lớp 10, nhà trường đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhì.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM đã trao tặng Huân chương lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước cho tập thể nhà trường.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM đã trao tặng Huân chương lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước cho tập thể nhà trường. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ông Lê Đức Chinh - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng Trường THPT Trung Phú, chia sẻ đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng cho tập thể trường THPT Trung Phú đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục.

“Tôi trân trọng cảm ơn lãnh đạo các cấp đã quan tâm hỗ trợ nhà trường trong thời gian vừa qua. Cảm ơn các ban giám hiệu, quý thầy cô đã có một thời gian dài đóng góp cho sự phát triển của nhà trường. Cảm ơn quý phụ huynh và ban đại diện cha mẹ học sinh qua các thời kỳ đã đồng hành và ủng hộ các kế hoạch của trường. Cảm ơn các thế hệ học sinh từ khi thành lập trường lúc khó khăn và đến khi phát triển đã đóng góp những thành tích cho nhà trường và những hoạt động có ích cho xã hội. Cảm ơn thầy cô, học sinh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy và học tập của mình cùng tạo nên ngôi trường Trung Phú phát triển và bền vững. Trong thời gian tới, trường mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, quý phụ huynh, quý thầy cô. Tập thể nhà trường luôn cố gắng phấn đấu trong giảng dạy để đạt được thành tích cao hơn" - ông Chinh nhấn mạnh.

Sáng cùng ngày, tại Trường THCS - THPT Hồng Hà, phường Gò Vấp, các bạn học sinh đều háo hứng chào đón một năm học mới.

Dịp này, trường cũng đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì; Cờ thi đua Chính Phủ; Trao tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”.

Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành Uỷ, Chủ tịch HĐND TP.HCM, trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì. Ảnh: DI LINH

Dịp này, với những thành tích đã đạt được, Trường THPT Trần Văn Giàu cũng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho nhà trường. Ảnh: VĂN HÀ

Năm học 2025-2026, Trường THPT Bình Hưng Hoà, phường Bình Hưng Hoà, cũng vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba.