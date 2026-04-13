6 loại đồ uống giàu chất chống oxy hóa tốt nhất cho sức khỏe 13/04/2026 14:34

(PLO)- Các loại đồ uống đơn giản như cà phê, trà xanh, nước cam và sô-cô-la nóng là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào.

Chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏe mạnh và chống lại chứng viêm hiệu quả. Bạn có thể thưởng thức nóng, lạnh hoặc dùng trong các công thức nấu ăn để tận hưởng lợi ích sức khỏe.

Giữa vô vàn lựa chọn từ nước giải khát đến nước ngọt giàu chất xơ, nhiều loại đồ uống truyền thống vẫn chứa hàm lượng chất chống oxy hóa vượt trội.

Đây là các hợp chất bảo vệ cơ thể chống lại gốc tự do, vốn gây tổn thương tế bào và dẫn đến bệnh tật. Gốc tự do phát sinh từ môi trường ô nhiễm, khói thuốc hoặc quá trình chuyển hóa trong cơ thể.

Bằng cách bổ sung trái cây, ngũ cốc và các loại đồ uống này vào chế độ ăn, chúng ta có thể giữ hệ miễn dịch luôn mạnh mẽ. Dưới đây là những loại đồ uống giàu chất chống oxy hóa bạn nên thử ngay hôm nay.

Trà xanh

Trà là một trong những loại đồ uống phổ biến nhất thế giới từ nhiều thế kỷ nay. Theo chuyên gia dinh dưỡng, trà xanh nổi bật là sự lựa chọn hàng đầu. Các hợp chất catechin trong trà xanh giúp giảm đường huyết, bảo vệ hệ thần kinh và hỗ trợ chống ung thư.

Nghiên cứu cho thấy việc thêm nước ép họ cam quýt như chanh vào trà xanh giúp cơ thể hấp thụ chất chống oxy hóa tốt hơn. Một khẩu phần 100 gram trà xanh (khoảng 3,5 ounce) chứa 1,5 mmol chất chống oxy hóa.

Nước ép lựu

Nước ép lựu là thức uống được chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng. Nước ép lựu nguyên chất 100% được làm bằng cách ép toàn bộ quả lựu. Loại nước ép này chứa nhiều polyphenol từ vỏ, cùi và hạt để tối ưu hóa lợi ích. Một ly nước ép lựu chứa 2,1 mmol chất chống oxy hóa.

Nước ép nho

Theo chuyên gia dinh dưỡng, nước ép nho chứa nhiều polyphenol tương tự resveratrol trong rượu vang đỏ, giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch. Loại nước này không gây tác dụng phụ như say xỉn hay tăng huyết áp. Một ly cung cấp 1,2 mmol chất chống oxy hóa.

Sô-cô-la nóng và lạnh

Ca cao chứa nhiều chất chống oxy hóa, hàm lượng ca cao càng cao thì lợi ích càng lớn. Chuyên gia dinh dưỡng cho biết đồ uống từ bột ca cao không kiềm hóa giúp cải thiện lưu thông máu, tăng khả năng nhận thức và hạ huyết áp. Để tốt cho sức khỏe, bạn nên dùng ca cao đen không đường kèm một chút siro cây phong để giảm vị đắng.

Cà phê

Cà phê là nguồn cung cấp axit chlorogenic dồi dào, giúp chống tiểu đường, chống viêm và béo phì. Đáng chú ý, 100 ml espresso chứa đến 14,2 mmol chất chống oxy hóa, cao hơn nhiều so với cà phê lọc thông thường. Tuy nhiên, bạn nên hạn chế đường và chất tạo ngọt nhân tạo để tránh gây viêm cho cơ thể.

Nước cam

Nước cam cung cấp vitamin C, carotenoid và flavonoid. Đặc biệt, hesperidin trong nước cam có đặc tính chống viêm và chống ung thư mạnh mẽ. Hesperidin có nhiều trong vỏ và màng quả cam. Khi ép nguyên chất 100%, dưỡng chất này được chiết xuất tối đa.