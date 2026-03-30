7 dưỡng chất quan trọng giúp trẻ phát triển trí não và thể chất tốt nhất 30/03/2026 07:03

(PLO)- Bổ sung đầy đủ những dưỡng chất này giúp tăng trưởng trí não, cải thiện khả năng học tập và hỗ trợ sức khỏe tốt nhất cho trẻ em.

Trẻ em trong độ tuổi đi học đang ở giai đoạn phát triển thể chất và trí não nên rất cần thiết bổ sung đầy đủ các dưỡng chất như sắt, đạm, iốt... Dinh dưỡng cân bằng là điều thiết yếu cho sức khỏe toàn diện của các em. Chế độ ăn uống không chỉ ảnh hưởng đến thể chất mà còn tác động trực tiếp đến khả năng học tập và hệ miễn dịch.

Một bữa ăn chuẩn cần bao gồm các chất đa lượng như protein, carbohydrate và chất béo lành mạnh. Bên cạnh đó, các vi chất như vitamin và khoáng chất cũng đóng vai trò không thể thiếu. Chế độ ăn của trẻ cần được lên kế hoạch cẩn thận để hỗ trợ cả thể chất lẫn tinh thần.

Protein và chất béo lành mạnh

Chất béo đóng vai trò thiết yếu trong việc xây dựng và sửa chữa mô, đồng thời hỗ trợ phát triển cơ bắp. Các nguồn cung cấp như trứng, sữa, các loại đậu và thịt nạc nên được đưa vào bữa ăn hàng ngày. Chất béo lành mạnh, đặc biệt là axit béo omega-3 trong các loại hạt và cá, rất quan trọng cho não bộ. Chúng giúp cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung của trẻ.

Sắt

Sắt là chất dinh dưỡng quan trọng giúp sản xuất hemoglobin và đảm bảo cung cấp oxy cho não. Thiếu sắt có thể dẫn đến mệt mỏi, tập trung kém và giảm hiệu suất học tập. Các loại thực phẩm như rau lá xanh, đường thốt nốt, đậu và ngũ cốc tăng cường sắt giúp duy trì mức sắt đầy đủ.

Canxi và vitamin D

Hai dưỡng chất này cần thiết cho xương và răng chắc khỏe, nhất là trong giai đoạn tăng trưởng nhanh. Sữa, sữa đông, phô mai và việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời đóng vai trò quan trọng. Ngoài ra, vitamin nhóm B hỗ trợ chuyển hóa năng lượng, giúp trẻ luôn năng động và tập trung suốt cả ngày.

Carbohydrate và protein bổ trợ

Carbohydrate là nguồn năng lượng chính cho trẻ em năng động. Ngũ cốc nguyên hạt như lúa mì, yến mạch, kê và gạo lứt giúp duy trì lượng đường trong máu ổn định. Điều này ngăn ngừa tình trạng mệt mỏi trong giờ học. Bên cạnh đó, protein từ đậu lăng, phô mai và trứng rất cần thiết để duy trì sự tỉnh táo.

Vi chất dinh dưỡng

Kẽm và vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch. Chúng bảo vệ trẻ khỏi các bệnh nhiễm trùng thường xuyên gây gián đoạn việc học tập. Trái cây họ cam quýt, các loại hạt và các loại đậu là những thực phẩm tuyệt vời để bổ sung mỗi ngày.

Iốt

Đây là dưỡng chất cần thiết cho chức năng tuyến giáp và sự phát triển não bộ. Sử dụng muối iốt trong nấu ăn hàng ngày giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu hụt. Ngoài ra, vitamin A hỗ trợ thị lực và sức khỏe miễn dịch, giúp trẻ tăng sức đề kháng tổng thể.

Chất béo tốt từ các loại hạt

Dưỡng chất từ các loại hạt hỗ trợ sự phát triển thần kinh và nhận thức. Bổ sung chúng vào bữa ăn nhẹ giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu năng lượng. Cha mẹ cần duy trì đủ nước cho cơ thể trẻ và hạn chế thực phẩm chế biến sẵn. Một chế độ ăn đa dạng sẽ tạo nền tảng vững chắc cho thành tích học tập và sức khỏe lâu dài của trẻ.