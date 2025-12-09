9.000 tỉ đồng chạy đà cho dự án đường sắt tốc độ cao qua Đà Nẵng 09/12/2025 11:07

(PLO)- Dự án thành phần 1 phục vụ đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam đi qua phía bắc TP Đà Nẵng có tổng mức đầu tư gần 9.000 tỉ đồng.

Ngày 9-12, UBND TP Đà Nẵng cho hay UBND TP đã quyết định phê duyệt dự án thành phần 1 bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam, khu vực từ sông Thu Bồn về phía bắc đến hết ranh giới TP Đà Nẵng.

Theo đó, dự án thành phần 1 có tổng mức đầu tư gần 9.000 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư, tiến độ thực hiện từ năm 2025 đến 2028.

Đường sắt Bắc - Nam hiện hữu đi qua trung tâm TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Địa điểm xây dựng tại các xã, phường Hải Vân, Liên Chiểu, Hòa Khánh, Bà Nà, Cẩm Lệ, Hòa Vang, Hòa Tiến, Điện Bàn Bắc, Điện Bàn Tây.

Mục tiêu dự án là thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng bị ảnh hưởng trong phạm vi triển khai dự án.

Đồng thời, xây dựng các khu tái định cư, khu nghĩa trang phục vụ nhu cầu tái định cư cho người dân, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi theo quy định của pháp luật.

Qua đó ổn định đời sống, sinh kế, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng; đáp ứng kịp thời tiến độ thi công đường sắt tốc độ cao.

Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương, ngân sách TP, các nguồn vốn hợp pháp khác. Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Như PLO đã thông tin, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua TP Đà Nẵng dài hơn 116 km, qua 24 xã, phường.

Dự kiến, TP Đà Nẵng thu hồi hơn 866 ha đất. Tổng nhu cầu tái định cư khoảng 5.100 lô, xây dựng 34 khu tái định cư, 13 khu nghĩa trang với tổng mức đầu tư hơn 19.500 tỉ đồng.

UBND TP đã báo cáo HĐND TP thống nhất bố trí vốn trung hạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2025. Đồng thời kiến nghị Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng bố trí 19.000 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương, phần còn lại từ ngân sách địa phương.

Sở Xây dựng đã làm việc với các ban quản lý dự án liên quan, UBND các xã, phường để rà soát, đề xuất điều chỉnh hướng tuyến phù hợp thực tế.

Trên cơ sở đó, UBND TP sẽ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi để triển khai các bước tiếp theo. Trong đó bao gồm 28 tiểu dự án là các khu tái định cư và nghĩa trang.

Tuyến thiết kế sơ bộ hiện vướng một số hạ tầng, di tích tại Đà Nẵng. TP sẽ đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo sớm lựa chọn tư vấn, lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi và thống nhất hướng tuyến.