Ngày 1-6, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thị Thủy (50 tuổi, trú huyện Yên Thành, Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Bị can Nguyễn Thị Thủy. Ảnh: NTV

Thủy là kẻ cầm đầu nhóm người chuyên lợi dụng lòng tham và tâm linh của người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm của Thủy hoạt động tinh vi, chuyên nghiệp, nhằm vào những người dân có điều kiện kinh tế khá giả và đặc biệt là rất tin vào tâm linh để lừa lấy tiền.

Theo đó, nhóm này thường đi tung tin với người dân là người đã chết có để lại khoản thừa kế hàng trăm tỉ đồng. Ai muốn lấy được “khoản tiền thừa kế” này phải nộp tiền cúng lễ, người nào tham gia sẽ được chia phần trăm cao.

Nhiều người dân vì quá tin tưởng và hám lợi đã huy động tiền, cầm cố nhà cửa nên bị lừa với số tiền hàng tỉ đồng.

Qua điều tra, cơ quan công an đã chứng minh được từ năm 2019 đến nay, Thủy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bốn người dân trên địa bàn huyện Yên Thành và TP Vinh với số tiền trên 5 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An thông báo ai là bị hại trong vụ án trên liên hệ Đại úy Nguyễn Trung Hiếu (Đội phó Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An) theo số 0978.113.133 để được giải quyết.