Công an Đồng Nai tìm chủ của giỏ tiền hơn nửa tỉ 'bỏ quên'

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01, Công an tỉnh Đồng Nai) đang điều tra vụ án đánh bạc xảy ra ngày 7-2-2019 tại phường Tân Hòa (TP.Biên Hòa). Vụ việc này được Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang và chuyển PC01 Công an tỉnh Đồng Nai điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình bắt quả tang sòng bạc, Công an đã tạm giữ 1 túi xách vải màu đen có in dòng chữ Barcelona trên chiếu bạc, bên trong túi có 516 triệu đồng.

Qua điều tra không có bị can nào trong vụ án thừa nhận là chủ số tài sản nói trên.

Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án, PC01 Công an tỉnh thông báo ai là chủ sở hữu số tài sản nêu trên liên hệ PC01 Công an tỉnh Đồng Nai (số 47 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) để được giải quyết theo quy định pháp luật.

Trong thời gian một tháng thông báo nếu không có ai liên hệ với cơ quan điều tra làm việc thì cơ quan cảnh sát điều tra sẽ tiến hành xử lý theo quy định pháp luật.