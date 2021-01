Công an quận 12 thu hàng ngàn nón bảo hiểm nghi giả 'Nón Sơn'

Công an quận 12, TP.HCM đang điều tra, làm rõ một vụ kinh doanh nón bảo hiểm không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.



Công an quận 12 phát hiện hàng ngàn nón bảo hiểm không có chứng từ. Ảnh: CA

Cụ thể, ngày 26-1, Công an phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 đã kiểm tra việc kinh doanh tại một căn nhà trên đường Nguyễn Ảnh Thủ được cho thuê ở, kinh doanh hàng hoá trên mạng.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện ông NTT đang kinh doanh hàng hoá là nón bảo hiểm có gắn tem hợp quy chuẩn, cụm logo, đuôi da, nhãn giấy và khoá có biểu tượng giống nhãn hiệu “Nón Sơn”.



Nón có biểu tượng nhưng không có chứng từ. Ảnh: CA

Tổ kiểm tra yêu cầu ông T. cung cấp hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc đối với số hàng nói trên nhưng ông T. không xuất trình được. Ông T. cũng thừa nhận toàn bộ số hàng nói trên do ông T. mua về để kinh doanh, mua bán qua mạng xã hội và các ứng dụng bán hàng online như shopee, lazada để kiếm lời, không hoá đơn và chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Công an cũng phát hiện ông T. không đăng ký kinh doanh. Công an phường Tân Chánh Hiệp đã lập biên bản tạp giữ hơn 4.100 nón bảo hiểm các loại và báo cáo cho Công an quận 12 lập hồ sơ xử lý.