Điều tra, xử nghiêm vụ côn đồ đòi bảo kê ở Bình Chánh

Ngày 15-3, qua nhiều trung gian, chúng tôi mới gặp được anh Phan Anh Tuấn (ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) ở nhà của người thân ngoài địa bàn TP.HCM vì anh không dám về nhà. Anh Tuấn là chủ quán cà phê ở xã Hưng Long bị côn đồ đập phá quán ngày 10-3 và bị giang hồ tấn công khi anh hẹn gặp…



Anh kể: Ngày 10-3, anh có việc đi Tiền Giang, quán chỉ có hai nhân viên cùng vợ và bốn người con của anh. “Khi ở Tiền Giang, vợ tôi gọi báo là quán bị giang hồ xông vào đập phá, chém người… Tôi lập tức về nhà, vợ tôi cũng gọi báo ngay cho công an xã” - anh Tuấn nói.

Ngay sau đó lực lượng chức năng đến hiện trường, thu giữ nhiều hung khí gồm mã tấu, chĩa…

“Đến ngày 12-3, một người đàn ông xưng là “Tính Bảy Trong” nói rằng sự việc xảy ra ở nhà tôi là do đàn em của mình chém nhầm chứ không có hiềm khích. Người này nói với tôi: “Tao không bao giờ xin ai, mày phải bãi nại ngay, nếu một lính của tao đi tù thì một người nhà mày sẽ chết”” - anh Tuấn kể.

Anh Tuấn cho hay là qua điện thoại, người đàn ông đe dọa nếu không bãi nại sẽ có tai họa cho gia đình. “Tôi nói với người này là tôi chẳng sợ và tôi không tin ở Việt Nam không có pháp luật” - anh kể.

Vẫn theo lời anh Tuấn, khoảng một tiếng đồng hồ sau người này lại gọi. “Người này chửi tôi rồi kêu tôi ra một điểm hẹn ở chợ Hưng Long nói chuyện. Tôi một mình ra điểm hẹn vì tôi đang sống ở Việt Nam chứ không phải ở nước không có luật pháp” - anh nói.

Khi anh đến nơi thì người tên “Tính Bảy Trong” cùng nhóm đàn em hành hung và cảnh sát có mặt…

“Vì nhóm đi cùng tiếp tục xông vào đánh tôi, buộc công an phải nổ súng chỉ thiên để trấn áp. Sau đó tôi được đưa lên xe, ngồi ở ghế trước, Tính Bảy Trong cũng được đưa về trụ sở Công an xã Hưng Long để làm việc. Nhóm đàn em thấy tôi ngồi trong xe công an thì đập vào cửa, chỉ mặt tôi nói rằng sẽ giết. Khi về đến trụ sở công an, hàng chục đàn em của nhóm này đứng ở bên ngoài trụ sở công an như đang chờ tôi vậy” - anh Tuấn tiếp.

Theo anh Tuấn, nhóm côn đồ này nổi tiếng ở khu vực. “Trên địa bàn, chuyện bảo kê các hàng quán kinh doanh là mình có biết, nhiều người vì sợ hãi nên phải nghe theo, số khác muốn yên ổn thì phải chuyển đi nơi khác. Nhưng riêng tôi thì tôi tin ở Việt Nam vẫn còn có luật pháp, những người phạm tội sẽ bị xử lý nghiêm minh, trả lại bình yên cho nhân dân”.

Theo một nguồn tin, Công an huyện Bình Chánh đã mời làm việc đối với bảy người để điều tra làm rõ.

Trao đổi trong ngày, đại diện lãnh đạo Công an huyện Bình Chánh cho biết đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM điều tra làm rõ. “Chúng tôi đã mời làm việc một số người có liên quan. Các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Bình Chánh đã tập trung lực lượng truy xét, báo cáo lên Công an TP.HCM yêu cầu bổ sung quân số điều tra vụ này” - vị lãnh đạo nói.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho hay: Công an TP.HCM đã có chỉ đạo điều tra làm rõ vụ việc. “Quan điểm của Công an TP.HCM là phải nhanh chóng điều tra, xử lý nghiêm vụ việc. Không để các đối tượng lộng hành như vậy được” - ông nói.