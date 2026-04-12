Ăn salad trộn thêm gì để no lâu? 7 loại topping giàu protein 12/04/2026 14:17

Salad là cách tuyệt vời để bổ sung thực phẩm giàu dinh dưỡng như protein, nhưng hiệu quả phụ thuộc vào những gì bạn thêm vào. Nếu ăn salad như bữa chính, việc bổ sung nguồn protein sẽ đảm bảo nhu cầu cơ thể và giúp bạn no lâu hơn.

Thịt bò, thịt gà và cá hồi là những nguyên liệu phổ biến trong các món salad. Ảnh: AI.



Thịt bò, thịt gà và hải sản

Thịt bò, thịt gà và cá hồi là những nguyên liệu phổ biến trong các món salad. Chọn cá hồi còn cung cấp axit béo omega-3 với nhiều lợi ích dinh dưỡng. Các lựa chọn thay thế khác có thể là tôm nướng hoặc cá ngừ áp chảo trong món salad Nicoise truyền thống. Nhìn chung, các loại protein này bổ sung khoảng 7-8 g protein mỗi ounce.

Trứng

Trứng luộc chín thường dùng trong món salad Cobb hoặc salad Nicoise, nhưng chúng có thể kết hợp với bất kỳ loại salad nào. Bạn cũng có thể chọn trứng chần hoặc trứng chiên. Trứng luộc nguyên vỏ có thể bảo quản trong tủ lạnh đến một tuần.

Các loại đậu và đậu lăng

Các loại đậu và đậu lăng là nguồn protein thực vật và chất xơ tuyệt vời. Đậu đen rất hợp với món salad Tex-Mex. Đậu gà hoặc đậu trắng là sự bổ sung lý tưởng cho món salad Hy Lạp. Bạn có thể rang đậu gà trước để tăng độ giòn. Đậu edamame lại rất hợp với các món salad kiểu châu Á.

Đậu phụ hoặc Tempeh

Đậu phụ là nguồn protein thực vật làm từ sữa đậu nành cô đặc và chứa nhiều canxi. Tempeh được làm từ đậu nành lên men nên được coi là một loại probiotic. Đậu hũ cứng có thể cắt khối vuông, nướng hoặc chiên bằng nồi chiên không dầu để tạo độ giòn trước khi thêm vào salad.

Phô mai

Phô mai giúp bổ sung protein và hương vị cho salad. Phô mai feta nổi bật trong các món Hy Lạp, trong khi phô mai Parmesan phổ biến với salad Caesar. Phô mai Halloumi của Thổ Nhĩ Kỳ giữ được hình dáng khi nướng hoặc áp chảo, là một lựa chọn thú vị cho món salad.

Các loại hạt

Ngoài việc bổ sung protein, các loại hạt còn mang lại độ giòn và hương vị đa dạng hơn cho món ăn.

Topping salad trộn sẵn

Hiện nay, các loại topping chế biến sẵn được bán phổ biến tại cửa hàng tạp hóa. Chúng thường bao gồm nhiều loại đậu, quinoa, hạt hoặc ngũ cốc được trộn lẫn, giúp bạn trang trí salad nhanh chóng và đủ chất.