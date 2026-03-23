Cách bổ sung protein đúng chuẩn để bảo vệ sức khỏe và cơ bắp 23/03/2026 07:33

(PLO)- Protein rất cần thiết cho cơ bắp, quá trình trao đổi chất và sức khỏe tổng thể.

Protein là chất dinh dưỡng quan trọng giúp xây dựng mô, hỗ trợ hormone và duy trì hệ miễn dịch. Tuy nhiên, chỉ ăn protein thôi là chưa đủ, cơ thể cần tiêu hóa và hấp thụ hiệu quả.

Hãy đặt mục tiêu bổ sung 20-30 gram protein chất lượng cao mỗi 3-4 giờ. Điều này giúp cơ thể tiêu hóa và sử dụng protein hiệu quả hơn thay vì ăn quá nhiều cùng lúc.

Chuyên gia dinh dưỡng Karishmma Chawla nói: "Bạn không phải là những gì bạn ăn, mà là những gì bạn hấp thụ". Nếu hệ tiêu hóa kém, chế độ ăn giàu protein cũng không mang lại đầy đủ lợi ích. Sức khỏe đường ruột đóng vai trò quan trọng trong việc phân giải protein thành các axit amin. Từ đó, cơ thể sử dụng chúng để tạo năng lượng và phục hồi sức khỏe.

Tại sao quá trình hấp thụ protein lại quan trọng?

Axit amin là thành phần cấu tạo nên protein, tham gia vào nhiều chức năng cốt lõi. Chúng giúp tạo enzyme, hỗ trợ sản xuất hormone và tăng cường miễn dịch. Protein cũng rất quan trọng đối với sức khỏe của tóc, da và móng.

Theo bà Chawla, tiêu hóa tốt là chìa khóa để mở khóa những lợi ích này. Axit dạ dày và các enzyme rất cần thiết để phân giải protein từ trứng, thịt hay các loại đậu. Nếu nồng độ axit dạ dày thấp, protein sẽ không được phân giải hiệu quả. Điều này dễ gây mệt mỏi, chậm phục hồi cơ bắp và thiếu hụt chất dinh dưỡng.

Nghiên cứu trên tạp chí Nutrient nhấn mạnh tầm quan trọng của sức khỏe đường ruột. Hoạt động của các enzyme tiêu hóa ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hấp thụ dưỡng chất tổng thể.

Dấu hiệu cơ thể không hấp thụ protein tốt

Cơ thể thường gửi tín hiệu cảnh báo khi quá trình tiêu hóa protein không hiệu quả. Những triệu chứng này đôi khi bị nhầm lẫn với các vấn đề sức khỏe khác, bao gồm:

Đầy hơi hoặc cảm giác nặng bụng sau khi ăn thực phẩm giàu protein. Rụng tóc hoặc tóc mỏng, móng tay giòn và dễ gãy. Mất cân bằng nội tiết tố. Quá trình phục hồi cơ bắp chậm sau khi tập luyện. Mệt mỏi kéo dài dù đã ăn uống đầy đủ. Thường xuyên thèm đồ ngọt. Hệ miễn dịch yếu hoặc vết thương chậm lành.

Trong nhiều trường hợp, vấn đề không nằm ở lượng protein tiêu thụ mà do khả năng xử lý của hệ tiêu hóa.

Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa protein

Nhiều thói quen hàng ngày có thể âm thầm cản trở quá trình hấp thụ protein. Phổ biến nhất là tình trạng thiếu axit dạ dày hoặc thiếu enzyme tiêu hóa. Viêm ruột hoặc mất cân bằng hệ vi sinh vật cũng làm gián đoạn quá trình này. Ngoài ra, căng thẳng mãn tính làm chậm hoạt động tiêu hóa và ảnh hưởng xấu đến sự hấp thụ.

Thói quen ăn quá nhanh hoặc dùng nhiều thực phẩm chế biến sẵn cũng gây hại. Khi sức khỏe đường ruột cải thiện, cơ thể sẽ hấp thụ chất dinh dưỡng hiệu quả hơn.

6 mẹo đơn giản để cải thiện khả năng hấp thụ protein

Ăn đúng lượng protein cần thiết: Hãy đặt mục tiêu bổ sung 20-30 gram protein chất lượng cao mỗi 3-4 giờ. Điều này giúp cơ thể tiêu hóa và sử dụng protein hiệu quả hơn thay vì ăn quá nhiều cùng lúc.

Chọn nguồn protein chất lượng cao: Protein động vật như trứng, thịt gà, cá và thịt nạc thường dễ hấp thụ. Các lựa chọn thực vật như đậu lăng, đậu phụ, quinoa cũng rất tốt nếu được kết hợp đúng cách.

Nhai kỹ thức ăn: Nhai kỹ giúp phân giải thức ăn ngay từ bước đầu tiên. Việc này cho phép các enzyme tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn ở giai đoạn sau.

Hỗ trợ sức khỏe đường ruột: Các loại thực phẩm như sữa chua, kefir và đồ lên men hỗ trợ vi khuẩn có lợi. Chúng giúp ích rất nhiều cho việc tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng.

Bổ sung enzyme tiêu hóa tự nhiên: Đu đủ và dứa chứa các enzyme tự nhiên là papain và bromelain. Những hoạt chất này hỗ trợ phân giải protein rất hiệu quả.

Tăng lượng protein dần dần: Việc đột ngột tăng mạnh lượng protein có thể gây quá tải cho hệ tiêu hóa. Bạn nên tăng từ từ để ruột có thời gian điều chỉnh và thích nghi tốt hơn.