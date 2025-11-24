An toàn giao thông học đường không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng 24/11/2025 15:00

(PLO)- Theo Thượng tá Lê Đức Trình, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai, bảo đảm an toàn giao thông học đường không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng.

Trước tình trạng học sinh chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển xe máy đến trường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đồng Nai đã và đang triển khai nhiều biện pháp kiểm tra, xử lý và phối hợp với nhà trường tuyên truyền nhằm chấn chỉnh vi phạm, bảo đảm an toàn giao thông học đường.

Để thấy rõ các giải pháp căn cơ, lâu dài, có sự phối hợp đồng bộ từ gia đình, nhà trường đến chính quyền và lực lượng công an cơ sở, CSGT nhằm cùng kéo giảm tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh, báo Pháp Luật TP.HCM có cuộc trao đổi với Thượng tá Lê Đức Trình, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai.

Tăng cường kiểm soát giao thông khu vực trường học

.Phóng viên: Ông đánh giá như thế nào về tình hình trật tự an toàn giao thông học đường trên địa bàn hiện nay?

+ Thượng tá Lê Đức Trình: Hiện toàn tỉnh Đồng Nai có 811 cơ sở giáo dục (403 trường tiểu học, 294 trường THCS, 114 trường THPT), với gần 817.700 học sinh di chuyển mỗi ngày. Trong đó, nhiều cơ sở giáo dục nằm sát các tuyến Quốc lộ như 1A, 51, 20, 13, 14 - vốn là các trục giao thông huyết mạch, lưu lượng phương tiện lớn, tốc độ cao.

Tình trạng học sinh sử dụng xe máy, xe đạp điện khi chưa đủ tuổi, phụ huynh dừng đỗ xe lộn xộn trước cổng trường, hạ tầng chưa đáp ứng kịp... là những yếu tố gây áp lực không nhỏ đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của tỉnh.

Thượng tá Lê Đức Trình, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai.

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trong đó có kế hoạch về tháng cao điểm bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh, lực lượng CSGT đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, bước đầu ghi nhận chuyển biến tích cực.

. Phòng CSGT đã triển khai những giải pháp trọng tâm nào để bảo đảm ATGT tại khu vực trường học?

+ Chúng tôi tập trung vào 3 nhóm giải pháp chính, đó là: Tổ chức lực lượng, kiểm soát chặt ngay trong nhà trường thông qua kiểm tra các bãi giữ xe, bãi trông xe xung quanh trường và kiểm soát giao thông khu vực cổng trường, nhất là giờ cao điểm ở các địa bàn trọng điểm có lượng học sinh đông, nhiều trường học tập trung và khu vực tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông; bố trí tổ lực lượng CSGT làm nhiệm vụ hướng dẫn, phân luồng, xử lý vi phạm.

Điều quan trọng nhất và mang tính căn cơ, lâu dài vẫn là tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giao thông trong trường học thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề, chiếu video tình huống thực tế và có sự ký cam kết 3 bên giữa phụ huynh - học sinh - nhà trường.

Kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện đưa đón học sinh không bảo đảm an toàn, xe máy điện không đủ điều kiện, học sinh chưa đủ tuổi lái xe mô tô. Bên cạnh đó, chúng tôi kiến nghị với ngành giáo dục và các địa phương cần có giải pháp quy hoạch điểm đón - trả học sinh khoa học, tránh gây ùn tắc và nguy cơ tai nạn tại cổng trường.

. Việc học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy, xe máy điện diễn ra khá phổ biến, quan điểm xử lý của lực lượng CSGT thế nào?

+ Đây là thực trạng đáng báo động, không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn rủi ro tai nạn giao thông rất cao.

Chúng tôi không xử lý theo hướng “phạt là chính”, mà kết hợp giáo dục - răn đe - cảnh báo. Lập biên bản vi phạm, tạm giữ phương tiện nếu cần thiết, thông báo về nhà trường và phụ huynh. Yêu cầu học sinh viết cam kết không tái phạm. Tổ chức buổi làm việc với phụ huynh để làm rõ trách nhiệm trong việc giao phương tiện cho con em không đủ điều kiện điều khiển.

Cùng với việc xử lý, chúng tôi kiến nghị đẩy mạnh mô hình “xe buýt học đường”, khuyến khích phụ huynh đưa đón bằng phương tiện phù hợp, không phó mặc cho con em tự điều khiển xe đến trường.

Song song đó, lực lượng CSGT phối hợp với Công an địa phương và trường học tổ chức cho học sinh ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Xây dựng văn hóa giao thông không chỉ là việc của công an

. Ông có thể cho biết thêm mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” đã được triển khai ra sao tại Đồng Nai?

+ Đây là mô hình phối hợp giữa lực lượng CSGT, công an cơ sở, nhà trường, đoàn thanh niên và các lực lượng tình nguyện viên. Chúng tôi đã triển khai tại hầu hết trường học trên địa bàn, nhất là khu vực có mật độ học sinh lớn. Mỗi buổi sáng và tan học, các lực lượng phối hợp hướng dẫn học sinh sang đường an toàn, phân luồng giao thông, nhắc nhở phụ huynh dừng đỗ đúng quy định, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh như va chạm, kẹt xe cục bộ...

Lực lượng CSGT phát tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông đường bộ cho học sinh.

Thực tế cho thấy, mô hình này giúp giảm rõ rệt tình trạng lộn xộn trước cổng trường, nâng cao ý thức phụ huynh và học sinh, tạo hình ảnh gần gũi, thân thiện của lực lượng công an. Chúng tôi cũng tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ cho học sinh ngay sau lễ khai giảng năm học 2025-2026

. Theo ông, rào cản lớn nhất trong xây dựng văn hóa giao thông học đường hiện nay là gì?

+ Thứ nhất là ý thức tự giác chưa cao từ phụ huynh đến học sinh. Có phụ huynh vì tiện lợi mà cho con sử dụng xe máy khi chưa đủ tuổi. Có học sinh dù đã được tuyên truyền nhưng vẫn vi phạm do tâm lý chủ quan, thích thể hiện.

Thứ hai là hạ tầng giao thông quanh trường học còn hạn chế như thiếu vạch kẻ đường, đèn tín hiệu, lối đi bộ riêng, bãi đỗ xe…

Cuối cùng là sự phối hợp giữa các bên đôi khi chưa đồng bộ. Việc xây dựng văn hóa giao thông không thể là việc riêng của công an mà cần có sự vào cuộc quyết liệt từ ngành giáo dục, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự đồng hành, gương mẫu của mỗi gia đình.

. Thông điệp mà lực lượng CSGT muốn gửi gắm đến học sinh và phụ huynh là gì, thưa ông?

+ Chúng tôi mong các em học sinh hãy hiểu rằng an toàn giao thông là sự bảo vệ chính bản thân mình và người khác. Không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, luôn đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường, làn đường.

Với các bậc phụ huynh, hãy là tấm gương trong việc chấp hành luật giao thông, đừng vì vội vàng mà dừng đỗ xe tùy tiện, phó mặc con em tự lái xe đến trường.

Xây dựng văn hóa giao thông học đường không phải là khẩu hiệu, mà là hành động hàng ngày - từ từng phụ huynh, từng học sinh và tất cả mọi người.

Xin cảm ơn ông!