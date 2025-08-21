Ấn tượng phụ nữ đầu tiên trên thế giới chỉ huy tàu phá băng hạt nhân, là người Nga 21/08/2025 08:50

(PLO)- Bà Marina Starovoytova - từng là giáo viên dạy Ngữ văn - trở thành nữ thuyền trưởng đầu tiên trên thế giới chỉ huy tàu phá băng hạt nhân.

Ngày 20-8, hãng vận hành tàu phá băng hạt nhân quốc doanh Nga Atomflot cho biết bà Marina Starovoytova đã trở thành nữ thuyền trưởng đầu tiên trên thế giới chỉ huy tàu phá băng hạt nhân, theo đài RT.

Bà Starovoytova sẽ đảm nhận quyền chỉ huy tàu phá băng Yamal, nơi trước đó bà từng làm đại phó.

“Trách nhiệm của thuyền trưởng là chăm lo cho con tàu và toàn bộ thủy thủ đoàn. Tôi sẽ cống hiến hết mình mỗi ngày và mong xứng đáng với niềm tin mà đồng nghiệp đặt vào tôi” - bà Starovoytova phát biểu khi nhận phù hiệu thuyền trưởng.

Bà Marina Starovoytova. Ảnh: Atomflot

Trước khi theo học điều khiển tàu biển, bà Starovoytova từng là giáo viên dạy Ngữ văn tại một trường ở miền tây nước Nga. Bà đã có hơn 20 năm kinh nghiệm đi biển, cả trên tàu thương mại lẫn tàu phá băng.

Theo RT, Nga hiện là quốc gia duy nhất sở hữu hạm đội tàu phá băng hạt nhân, với chiếc mới nhất vừa hạ thủy năm ngoái.

Tuyến hàng hải Bắc Cực ngày càng được chú ý khi băng tan dần, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tàu thuyền qua lại.

Tàu Yamal được trang bị hai lò phản ứng hạt nhân. Nó từng đưa các nhà khoa học ra các tảng băng trôi và năm 2000 đã thực hiện chuyến hải hành đến Bắc Cực.