Ăn vội cơm trưa giúp dân chằng chéo nhà cửa chống bão số 13 06/11/2025 14:00

(PLO)-Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn sau khi vội bữa cơm trưa tiếp tục cơ động đi các hướng, khẩn trương giúp nhân dân địa phương phòng chống, ứng phó với bão số 13.

Từ sáng ngày 6-11, do ảnh hưởng của Bão số 13 (Kalmaegi), dọc hạ lưu sông Thu Bồn, dưới chân cầu Cửa Đại (Đà Nẵng) đã có gió vừa và mưa từng đợt.

Hơn 340 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 dưới sự chỉ huy của Thượng tá Võ Đức Cương, Phó Sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng đã tỏa đi các hướng để giúp nhân dân và chính quyền địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống và ứng phó với bão.

Giúp dân chằng chống nhà cửa.

Hàng nghìn bao cát, thùng nước cùng hàng trăm cọc gỗ, dây thừng đã được huy động đến các điểm bờ sông bị sạt lở, các trường học, trụ sở chính quyền, các công trình công cộng và nhà dân để gia cố, chèn chống.

Không khí chống bão được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thực hiện với tinh thần chủ động, khẩn trương, quyết liệt.

Tranh thủ từng giờ, từng phút, chạy đua với thời gian để ứng phó nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do mưa, bão gây ra.

Với phương châm ưu tiên các địa điểm công cộng, thiết yếu, các gia đình chính sách, người neo đơn.

Chỉ trong vòng hơn 4 giờ đồng hồ, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 đã cùng với lực lượng địa phương gia cố hơn 150 ngôi nhà, bảy trụ sở chính quyền, trường học và năm địa điểm sạt lở dọc sông Thu Bồn đảm bảo vững chắc.

Công việc giúp dân chằng chống nhà cửa, gia cố bao cát trên mái nhà được thực hiện khẩn trương.

Tại xưởng sửa chữa tàu Trường Đà nằm ở cuối hạ lưu dòng Thu Bồn, giáp với biển, gần 100 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương gia cố, bảo vệ hàng chục tàu cá của ngư dân đang trong thời gian bảo dưỡng, sửa chữa.

Đây cũng là địa điểm bị thiệt hại nặng do đợt lũ vừa qua, hàng chục mét đường bị xói mòn và cuốn trôi.

Cán bộ, chiến sĩ đã dùng bao tải cát, rọ lưới, bạt chắn nước để tăng cường gia cố bờ xưởng và tàu thuyền nhằm tăng sức chống chịu với gió to, sóng biển mạnh.

Đến trưa ngày 6-11, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn sau khi vội bữa cơm trưa tiếp tục cơ động đi các hướng, khẩn trương giúp nhân dân địa phương phòng chống, ứng phó với Bão số 13.