Bà cụ 76 tuổi suýt mất 100 triệu đồng vì cuộc điện thoại xưng công an 09/08/2025 18:19

(PLO)- Bà cụ 76 tuổi nhận được cuộc điện thoại của nhóm lừa đảo, xưng công an gọi điện đe dọa bà vì có liên quan đến ma túy và rửa tiền, yêu cầu chuyển tiền, nếu không sẽ bị bắt giam.

Ngày 9-8, Công an phường Bình Long (Đồng Nai) vừa phối hợp nhân viên Ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Long ngăn chặn kịp thời một vụ lừa đảo công nghệ cao.

Trước đó, chiều ngày 8-8, nhân viên Phòng Dịch vụ của Ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Long quan sát thấy bà HTH (76 tuổi, ngụ xã Minh Đức, tỉnh Đồng Nai) đến giao dịch nhưng vẻ mặt sợ hãi, lo lắng. Bà đưa cho nhân viên ngân hàng mẫu giấy ghi số tài khoản và đề nghị nhân viên ngân hàng chuyển 100 triệu đồng vào số tài khoản đó.

Cán bộ công an phường Bình Long giải thích cho cụ bà. Ảnh: CA.

Nhận thấy có biểu hiện bất thường, nhân viên ngân hàng liên hệ Công an phường Bình Long phối hợp xác minh.

Qua làm việc công an xác định, bà H đã nhận được cuộc điện thoại của một nhóm người giả danh công an gọi điện đe dọa là bà H liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền, yêu cầu chuyển tiền để “phong tỏa tài sản”, nếu không sẽ bị bắt giam.

Do hoảng sợ, bà H đã sử dụng toàn bộ số tiền tiết kiệm làm theo hướng dẫn của nhóm lừa đảo và được ngăn chặn kịp thời.