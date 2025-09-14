Ba Lan, Romania triển khai tiêm kích sau khi UAV xâm nhập không phận 14/09/2025 07:17

(PLO)- Ba Lan, Romania đã điều tiêm kích sau khi phát hiện UAV xâm nhập không phận, ba ngày sau khi Warsaw bắn hạ nhiều UAV này.

Ngày 13-9, Bộ Tư lệnh Tác chiến của các lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết máy bay của nước này và đồng minh đã được triển khai để bảo vệ không phận Ba Lan vào cùng ngày do mối đe dọa từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) ở nước láng giềng Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Bộ Tư lệnh Tác chiến của các lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết các máy bay này đã tham gia một chiến dịch gần biên giới với Ukraine "nhằm đảm bảo an ninh cho không phận của chúng tôi", ba ngày sau khi Ba Lan bắn hạ UAV xâm nhập không phận nước này.

"Những hành động này mang tính chất phòng ngừa và nhằm mục đích bảo vệ không phận và bảo vệ công dân, đặc biệt ở các vùng lân cận khu vực bị đe dọa” - Bộ Tư lệnh cho hay.

Thông báo không đề cập bất kỳ hành vi UAV xâm nhập không phận Ba Lan.

Một máy bay chiến đấu của Pháp ở một địa điểm không xác định tại Ba Lan. Máy bay này là một phần của hoạt động của NATO nhằm tăng cường phòng thủ không phận Ba Lan sau vụ UAV xâm phạm không phận. Ảnh: AFP

Thủ tướng Donald Tusk cũng đăng tải thông tin rằng "các hoạt động phòng ngừa trên không" đã bắt đầu trên không phận Ba Lan do mối đe dọa từ UAV hoạt động trên các khu vực lân cận của Ukraine.

Cơ quan Dịch vụ Hàng không Ba Lan cho biết Sân bay Lublin đã bị đóng cửa "do các hoạt động hàng không quân sự".

Cùng ngày 13-9, Romania cũng ghi nhận việc UAV xâm phạm không phận nước này. Bộ Quốc phòng Romania cho biết các máy bay chiến đấu đã phải xuất kích khi một UAV xâm phạm không phận nước này trong một cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng của Ukraine gần biên giới.

Bộ trưởng Quốc phòng Romania - ông Ionut Mosteanu cho biết các phi công F-16 đã gần như bắn hạ được UAV này khi nó bay rất thấp trước khi rời khỏi không phận quốc gia hướng về Ukraine.

Romania - một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) và NATO có chung đường biên giới dài 650 km với Ukraine - đã nhiều lần bị các mảnh vỡ UAV rơi xuống lãnh thổ.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky viết trên mạng xã hội X rằng dữ liệu cho thấy UAV đã xâm phạm khoảng 10 km vào lãnh thổ Romania và hoạt động trong không phận NATO trong khoảng 50 phút.

Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Malmer Stenergard nói rằng vụ xâm phạm không phận là "một hành vi xâm phạm không phận NATO không thể chấp nhận được nữa".

"Thụy Điển hoàn toàn đoàn kết với Romania với tư cách là một đồng minh của NATO và là một quốc gia thành viên EU. Chúng tôi luôn sẵn sàng đóng góp hơn nữa vào việc răn đe và bảo vệ liên minh” - bà Stenergard nhấn mạnh.

Cũng trong ngày 13-9, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng việc UAV xâm phạm không phận Ba Lan vào đêm 9 và sáng 10-9 là "không thể chấp nhận được".

"Chúng tôi cho rằng đây là một diễn biến không thể chấp nhận được, đáng tiếc và nguy hiểm. Không còn nghi ngờ gì nữa: các UAV đã được phóng cố ý. Câu hỏi đặt ra là liệu chúng có nhắm mục tiêu cụ thể vào Ba Lan hay không?” - ông Rubio trả lời phóng viên trước khi lên đường tới Israel và Anh.

Ngoại trưởng Rubio nói rằng nếu UAV nhắm vào Ba Lan, "nếu bằng chứng dẫn chúng ta đến đó, thì rõ ràng đó sẽ là một động thái leo thang căng thẳng cao độ."

"Cũng có một số khả năng khác, nhưng tôi nghĩ chúng tôi muốn có đầy đủ thông tin và tham khảo ý kiến ​​các đồng minh trước khi đưa ra quyết định cụ thể" - ông Rubio nói thêm.