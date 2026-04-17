Bà Lương Thị Hoa làm Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Thanh Hóa 17/04/2026 15:27

Ngày 17-4, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ QH về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Trần Mạnh Long, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa đã công bố nghị quyết về việc phê chuẩn bà Lương Thị Hoa làm Phó Trưởng Đoàn ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XVI tỉnh Thanh Hóa và ông Bùi Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa, ĐBQH hoạt động chuyên trách khóa XVI tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Thái, nhấn mạnh việc phê chuẩn nhân sự nhằm kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa trong bối cảnh mới.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Thái trao Nghị quyết, tặng hoa chúc mừng bà Lương Thị Hoa và ông Bùi Văn Dũng. Ảnh: MH

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái chúc mừng bà Lương Thị Hoa và ông Bùi Văn Dũng đã được tin tưởng, giao giữ trọng trách Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa khóa XVI và ĐBQH hoạt động chuyên trách, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Thái đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thực sự là cầu nối vững chắc giữa QH với cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Cùng đó, nâng cao chất lượng công tác giám sát và tiếp xúc cử tri, lắng nghe, tổng hợp đầy đủ, kịp thời các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri, bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa ông Lê Đức Thái phát biểu tại hội. Ảnh: MH

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cũng phải kịp thời phản ánh những vấn đề thực tiễn của các địa phương, đơn vị và của tỉnh với QH, Chính phủ; tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục nâng cao trình độ, kỹ năng hoạt động nghị trường; đổi mới phương pháp làm việc, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần nêu gương của người cán bộ lãnh đạo, góp phần xây dựng hình ảnh người ĐBQH gần dân, hiểu dân, vì dân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Lương Thị Hoa cho biết sẽ nỗ lực rèn luyện, giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để phản ánh kịp thời tới QH và các cơ quan chức năng.

Bà Lương Thị Hoa, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: MH

Bà Hoa hứa sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, bảo đảm mọi ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân được tiếp nhận, xem xét, giải quyết đến cùng...