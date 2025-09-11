Bà Tuyết Chinh khai lý do hành hung khách sau mâu thuẫn từ việc niềng răng 11/09/2025 13:42

(PLO)- Bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh, chủ phòng khám nha khoa Tuyết Chinh, thừa nhận hành vi hành hung khách hàng vì cho rằng người này nhiều lần phản ứng, làm ảnh hưởng uy tín phòng khám.

Ngày 11-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ khẩn cấp bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh (40 tuổi, ngụ phường An Phú Đông), đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Nha khoa Tuyết Chinh, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nguyên nhân từ dịch vụ niềng răng

Tại cơ quan công an, bà Chinh thừa nhận những tình tiết trong clip lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua phản ánh đúng diễn biến vụ việc. Bà khai rằng mâu thuẫn bắt nguồn từ việc chị Nguyễn Thị Tiền Th. (31 tuổi, quê Đắk Lắk) nhiều lần đến phòng khám phản ứng về kết quả niềng răng.

Bà Chinh bị Công an TP.HCM bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CA

Theo bà Chinh, các lần chị Th. xuất hiện đều có lời nói lớn tiếng, gây ồn ào, ảnh hưởng đến hình ảnh phòng khám và uy tín cá nhân. Bà thừa nhận đã tìm cách xua đuổi khách nhưng trong lúc nóng giận, không kiểm soát được hành vi nên có hành vi hành hung. Cụ thể, bà đã dùng tay đánh, cầm thanh sắt đe dọa và làm hư hỏng điện thoại, mắt kính của khách hàng.

Bà Chinh tấn công nữ khách hàng trong cơ sở nha khoa do mình làm chủ. Ảnh cắt từ clip

Bà Chinh cho rằng phòng khám từng đề xuất nhiều giải pháp khắc phục, trong đó có cắt nướu và tẩy trắng răng miễn phí. Tuy nhiên, hai bên không thống nhất được phương án. Khi chị Th. tiếp tục tìm gặp trực tiếp vào chiều 3-9, giữa hai bên xảy ra lời qua tiếng lại và sự việc vượt ngoài kiểm soát.

Phản ánh của khách hàng

Theo lời chị Th., năm 2021 chị niềng răng tại nha khoa Tuyết Chinh. Gần hai năm sau, chị phát hiện răng bị nghiêng vào trong. Khi đi khám tại cơ sở khác, bác sĩ cho biết xương răng đã bị hư hại. Tháng 8-2024, chị quay lại tháo niềng nhưng tình trạng răng không cải thiện.

Bà Chinh giữ chặt cổ khách hàng trong khi người chồng thì cố gắng can ngăn. Ảnh cắt từ clip

Chị nhiều lần liên hệ để phản ánh nhưng không gặp được bà Chinh, chỉ được nhân viên tiếp nhận. Các tin nhắn gửi cho bà Chinh không được trả lời, chỉ nhận lại biểu tượng “thả tim” trên mạng xã hội. Điều này khiến chị cho rằng bác sĩ thiếu trách nhiệm theo dõi sát sao quá trình điều trị.

Chiều 3-9, chị cùng bạn (33 tuổi) đến phòng khám để yêu cầu gặp trực tiếp. Chị cho biết đang ngồi chờ thì bà Chinh xuất hiện, cầm gậy sắt, tấn công, giật điện thoại ném vỡ, làm rơi kính mắt. Bạn chị cũng bị tác động vào đầu, choáng váng, phải nhập viện cấp cứu.

Công an bắt khẩn cấp bà Chinh vào ngày 10-9. Ảnh: CA

Theo chị Th., hậu quả vụ việc là chị bị đa chấn thương, điện thoại iPhone 11 hư hỏng nặng. Sau sự việc, chị mong muốn bác sĩ Chinh có lời xin lỗi trực tiếp. “Đây là điều tối thiểu về lương tâm, đạo đức của một người khoác áo blouse trắng”, chị chia sẻ. Đồng thời, chị đề nghị cơ quan công an xử lý nghiêm và mong ngành y tế chấn chỉnh hoạt động của các phòng khám nha khoa.

Công an TP.HCM đang trưng cầu giám định thương tích đối với chị Th. và xác định thiệt hại tài sản để củng cố hồ sơ. Vụ việc tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Sai phạm tại phòng khám nha khoa Tuyết Chinh Trước đó, Sở Y tế TP.HCM đã kiểm tra phòng khám nha khoa Tuyết Chinh và phát hiện nhiều vi phạm: không đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất sau khi được cấp phép, cung cấp dịch vụ vượt phạm vi chuyên môn, không lập hồ sơ bệnh án theo quy định, quảng cáo dịch vụ sai phạm. Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận tại thời điểm kiểm tra có ba nhân viên hành nghề nhưng chưa xuất trình được giấy phép. Sở Y tế đã ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động của phòng khám, đồng thời tiếp tục làm rõ để xử lý nghiêm.



