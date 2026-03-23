Báo Sài Gòn Giải Phóng trao tặng bản đồ đơn vị hành chính cấp tỉnh cho TP Cần Thơ 23/03/2026 17:17

Ngày 23-3, tại Hội trường UBND TP Cần Thơ, đoàn công tác Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) đã trao tặng bản đồ đơn vị hành chính cấp tỉnh cho TP Cần Thơ.

Tham dự chương trình có bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; ông Phạm Thế Vinh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo – Dân vận Thành ủy Cần Thơ; ông Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ; ông Bùi Hoàng Liêm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cùng đại diện các cơ quan liên quan.

Về phía Báo SGGP có bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và đại diện đơn vị đồng hành là Agribank khu vực Tây Nam Bộ.

Tại buổi trao tặng, bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, cho biết bản đồ được biên tập, xuất bản với thông điệp “Tự hào dấu ấn non sông - Bản đồ trong tay Tổ quốc trong tim”, phản ánh đầy đủ hệ thống đơn vị hành chính cấp tỉnh sau khi sắp xếp theo Nghị quyết 202/2025 của Quốc hội. Bản đồ sử dụng dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉ lệ 1/4.500.000, kích thước 70x100 cm, được in chất lượng cao, phục vụ trưng bày và tra cứu.

Theo bà Bùi Thị Hồng Sương, việc trao tặng bản đồ đến các địa phương là hoạt động thiết thực nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ quốc gia, đồng thời bồi đắp tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, bản đồ còn là tài liệu trực quan phục vụ công tác nghiên cứu, quản lý và điều hành tại các cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết việc trao tặng bản đồ là hoạt động thiết thực, ý nghĩa đối với TP Cần Thơ, góp phần phục vụ công tác quản lý và tuyên truyền. Lãnh đạo TP ghi nhận những đóng góp của Báo SGGP trong việc phản ánh tình hình kinh tế - xã hội, quảng bá hình ảnh địa phương thời gian qua.

Từ giữa năm 2025 đến nay, Báo SGGP đã phối hợp với các đơn vị in và phát hành 100.000 bản đồ, trao tặng tại nhiều địa phương như TP.HCM, Đồng Nai, Gia Lai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lâm Đồng, Khánh Hòa và Cần Thơ.