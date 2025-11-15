Bắt chủ đất cho máy băm nát vườn khoai lang của người thuê đất 15/11/2025 19:08

(PLO)- Đòi đất cho thuê không được, một chủ đất ở tỉnh Gia Lai cho máy băm phá nát vườn khoai lang.

Ngày 15-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Tài Vụ (48 tuổi, ngụ thôn Ia Peng, xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với ông Phạm Tài Vụ. Ảnh: CA.

Trước đó, ngày 9-9, tại cánh đồng thôn Ia Peng, xã Phú Thiện, ông Phạm Tài Vụ sử dụng máy băm hủy hoại cây khoai lang đang chuẩn bị thu hoạch của bà ĐTN (40 tuổi, ngụ làng Pan, xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai) trên diện tích 2.400 m2. Diện tích đất trồng khoai lang này được bà ĐTN thuê của ông Phạm Tài Vụ để canh tác từ tháng 4-2025, với giá thuê 25 triệu đồng/ha.

Trước đó, ông nhiều lần yêu cầu bà ĐTN thu hoạch vườn khoai lang để trả đất lại cho mình canh tác mùa vụ mới. Tuy nhiên, bà Nga chưa kịp thu hoạch do điều kiện thời tiết thì bị ông Vũ cho nhân công lái máy băm hủy hoại vườn khoai lang.